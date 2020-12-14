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В Петербурге усилят проверки кафе и баров из-за COVID-19
В Петербурге усилят проверки кафе и баров из-за COVID-19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить проверки ресторанов, кафе и баров на соблюдение введенных из-за коронавируса ограничений в... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:32
2020-12-14T17:38
распространение нового коронавируса
ленинградский зоопарк
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить проверки ресторанов, кафе и баров на соблюдение введенных из-за коронавируса ограничений в новогодние праздники, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Беглов также поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в общественном транспорте.Отмечается, что с 1 декабря комитет по контролю за имуществом проверил 561 объект торговли, общественного питания, бытовых, косметических, гостиничных и иных услуг. Рейды по проверке соблюдения веденных в городе ограничительных мер проводят сотрудники отраслевых комитетов Петербурга совместно с представителями Роспотребнадзора, полиции, Следственного комитета.Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ленинградский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, александр беглов, санкт-петербург

В Петербурге усилят проверки кафе и баров из-за COVID-19

17:32 14.12.2020 (обновлено: 17:38 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУкрашение главной новогодней ёлки на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Украшение главной новогодней ёлки на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить проверки ресторанов, кафе и баров на соблюдение введенных из-за коронавируса ограничений в новогодние праздники, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

"В период новогодних праздников проверки заведений общественного питания в Петербурге будут усилены. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства", - говорится в сообщении.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
Вчера, 13:28Распространение нового коронавируса
Беглов назвал условие снятия ограничений по COVID-19 в Петербурге
Беглов также поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в общественном транспорте.
Отмечается, что с 1 декабря комитет по контролю за имуществом проверил 561 объект торговли, общественного питания, бытовых, косметических, гостиничных и иных услуг. Рейды по проверке соблюдения веденных в городе ограничительных мер проводят сотрудники отраслевых комитетов Петербурга совместно с представителями Роспотребнадзора, полиции, Следственного комитета.
Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаЛенинградский зоопаркФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияАлександр БегловСанкт-Петербург
 
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