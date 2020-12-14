https://ria.ru/20201214/proverka-1589181487.html

В Петербурге усилят проверки кафе и баров из-за COVID-19

В Петербурге усилят проверки кафе и баров из-за COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить проверки ресторанов, кафе и баров на соблюдение введенных из-за коронавируса ограничений в... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:32

2020-12-14T17:32

2020-12-14T17:38

распространение нового коронавируса

ленинградский зоопарк

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить проверки ресторанов, кафе и баров на соблюдение введенных из-за коронавируса ограничений в новогодние праздники, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Беглов также поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в общественном транспорте.Отмечается, что с 1 декабря комитет по контролю за имуществом проверил 561 объект торговли, общественного питания, бытовых, косметических, гостиничных и иных услуг. Рейды по проверке соблюдения веденных в городе ограничительных мер проводят сотрудники отраслевых комитетов Петербурга совместно с представителями Роспотребнадзора, полиции, Следственного комитета.Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/beglov-1589107568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, александр беглов, санкт-петербург