https://ria.ru/20201214/prokat-1589076495.html
Фильм "Серебряные коньки" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
Фильм "Серебряные коньки" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
Историческая мелодрама режиссера Михаила Локшина "Серебряные коньки" возглавила прокат в России и СНГ со сборами в 91,5 миллиона рублей за выходные по... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:17
2020-12-14T11:17
2020-12-14T11:18
культура
кино и сериалы
новости культуры
виктор шамиров (никита римашов)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Историческая мелодрама режиссера Михаила Локшина "Серебряные коньки" возглавила прокат в России и СНГ со сборами в 91,5 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.Действие фильма происходит в канун 1900 года в предновогоднем Петербурге, где жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах. 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами. На втором месте в рейтинге отечественная комедия Виктора Шамирова "Непосредственно Каха", собравшая за выходные 17,8 миллиона рублей и возглавлявшая прокат четыре недели подряд.Третью строчку рейтинга занял фэнтезийный мультфильм Кима Хагена Йенсена "Творцы снов". Мультфильм собрал за выходные 16,5 миллиона рублей.На четвертом месте российская комедия "Неадекватные люди-2" режиссера Романа Каримова. Сборы картины за выходные составили 8,7 миллиона рублей.Замыкает пятерку лидеров американская фантастическая мелодрама "Искусственный интеллект" с Мелиссой Маккарти со сборами 7,1 миллиона рублей за выходные.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, виктор шамиров (никита римашов)
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Историческая мелодрама режиссера Михаила Локшина "Серебряные коньки" возглавила прокат в России и СНГ со сборами в 91,5 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает
портал kinobusiness.com.
Действие фильма происходит в канун 1900 года в предновогоднем Петербурге, где жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах. 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами.
На втором месте в рейтинге отечественная комедия Виктора Шамирова "Непосредственно Каха", собравшая за выходные 17,8 миллиона рублей и возглавлявшая
прокат четыре недели подряд.
Третью строчку рейтинга занял фэнтезийный мультфильм Кима Хагена Йенсена "Творцы снов". Мультфильм собрал за выходные 16,5 миллиона рублей.
На четвертом месте российская комедия "Неадекватные люди-2" режиссера Романа Каримова. Сборы картины за выходные составили 8,7 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров американская фантастическая мелодрама "Искусственный интеллект" с Мелиссой Маккарти со сборами 7,1 миллиона рублей за выходные.