https://ria.ru/20201207/prokat-1587968438.html

Комедия "Непосредственно Каха" четвертую неделю подряд возглавляет прокат

Комедия "Непосредственно Каха" четвертую неделю подряд возглавляет прокат

Комедийный фильм режиссера Виктора Шамирова "Непосредственно Каха" четвертую неделю подряд возглавляет прокат в России и СНГ со сборами в 31,2 миллиона рублей... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:21

2020-12-07T10:21

2020-12-07T10:21

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сергей пускепалис

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Комедийный фильм режиссера Виктора Шамирова "Непосредственно Каха" четвертую неделю подряд возглавляет прокат в России и СНГ со сборами в 31,2 миллиона рублей за выходные, сообщает портал kinobusiness.com, ссылаясь на неофициальные и предварительные данные.В последний раз такое удавалось "Аватару" Джеймса Кэмерона. Из российского же кино четырежды до того становился лучшим "Дневной дозор" в январе 2006 года.В фильме "Непосредственно Каха" два друга влюбляются в одну и ту же девушку и борются за ее сердце. Главные роли в комедии исполнили Артем Каракозян и Артем Калайджян. Премьера в России состоялась 12 ноября.На втором месте в рейтинге - российская спортивная драма режиссера Эдуарда Бордукова "На острие", собравшая за выходные 21,6 миллиона рублей. В основе сюжета реальная история яркого противостояния саблисток Яны Егорян и Софьи Великой. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Стася Милославская и Сергей Пускепалис.На третьем месте в рейтинге - американская комедия Бена Фэлкоуна "Искусственный интеллект", собравшая за выходные 19,1 миллиона рублей, информирует портал.Четвертое место рейтинга занимает мультфильм о дельфинах "Полное погружение" режиссера Василия Ровенского, он собрал 17,3 миллиона рублей. Пятерку замыкает фэнтези "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес". Картина собрала за выходные 12,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20201203/kino-1587378626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, виктор шамиров (никита римашов), сергей пускепалис, светлана ходченкова