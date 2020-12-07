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Комедия "Непосредственно Каха" четвертую неделю подряд возглавляет прокат
Комедия "Непосредственно Каха" четвертую неделю подряд возглавляет прокат
Комедийный фильм режиссера Виктора Шамирова "Непосредственно Каха" четвертую неделю подряд возглавляет прокат в России и СНГ со сборами в 31,2 миллиона рублей... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:21
2020-12-07T10:21
культура
кино и сериалы
новости культуры
виктор шамиров (никита римашов)
сергей пускепалис
светлана ходченкова
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Комедийный фильм режиссера Виктора Шамирова "Непосредственно Каха" четвертую неделю подряд возглавляет прокат в России и СНГ со сборами в 31,2 миллиона рублей за выходные, сообщает портал kinobusiness.com, ссылаясь на неофициальные и предварительные данные.В последний раз такое удавалось "Аватару" Джеймса Кэмерона. Из российского же кино четырежды до того становился лучшим "Дневной дозор" в январе 2006 года.В фильме "Непосредственно Каха" два друга влюбляются в одну и ту же девушку и борются за ее сердце. Главные роли в комедии исполнили Артем Каракозян и Артем Калайджян. Премьера в России состоялась 12 ноября.На втором месте в рейтинге - российская спортивная драма режиссера Эдуарда Бордукова "На острие", собравшая за выходные 21,6 миллиона рублей. В основе сюжета реальная история яркого противостояния саблисток Яны Егорян и Софьи Великой. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Стася Милославская и Сергей Пускепалис.На третьем месте в рейтинге - американская комедия Бена Фэлкоуна "Искусственный интеллект", собравшая за выходные 19,1 миллиона рублей, информирует портал.Четвертое место рейтинга занимает мультфильм о дельфинах "Полное погружение" режиссера Василия Ровенского, он собрал 17,3 миллиона рублей. Пятерку замыкает фэнтези "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес". Картина собрала за выходные 12,4 миллиона рублей.
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кино и сериалы, новости культуры, виктор шамиров (никита римашов), сергей пускепалис, светлана ходченкова

Комедия "Непосредственно Каха" четвертую неделю подряд возглавляет прокат

10:21 07.12.2020
 
© Фильмы навсегда / START Studio (2020) Кадр из фильма "Непосредственно Каха!"
Кадр из фильма Непосредственно Каха! - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фильмы навсегда / START Studio (2020)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Комедийный фильм режиссера Виктора Шамирова "Непосредственно Каха" четвертую неделю подряд возглавляет прокат в России и СНГ со сборами в 31,2 миллиона рублей за выходные, сообщает портал kinobusiness.com, ссылаясь на неофициальные и предварительные данные.
В последний раз такое удавалось "Аватару" Джеймса Кэмерона. Из российского же кино четырежды до того становился лучшим "Дневной дозор" в январе 2006 года.
В фильме "Непосредственно Каха" два друга влюбляются в одну и ту же девушку и борются за ее сердце. Главные роли в комедии исполнили Артем Каракозян и Артем Калайджян. Премьера в России состоялась 12 ноября.
На втором месте в рейтинге - российская спортивная драма режиссера Эдуарда Бордукова "На острие", собравшая за выходные 21,6 миллиона рублей. В основе сюжета реальная история яркого противостояния саблисток Яны Егорян и Софьи Великой. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Стася Милославская и Сергей Пускепалис.
На третьем месте в рейтинге - американская комедия Бена Фэлкоуна "Искусственный интеллект", собравшая за выходные 19,1 миллиона рублей, информирует портал.
Четвертое место рейтинга занимает мультфильм о дельфинах "Полное погружение" режиссера Василия Ровенского, он собрал 17,3 миллиона рублей. Пятерку замыкает фэнтези "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес". Картина собрала за выходные 12,4 миллиона рублей.
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КультураКино и сериалыНовости культурыВиктор Шамиров (Никита Римашов)Сергей ПускепалисСветлана Ходченкова
 
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