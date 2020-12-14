Мишустин назначил ответственных за ситуацию с ценами на продукты в стране
13:08 14.12.2020 (обновлено: 13:39 14.12.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с членами кабинета министров
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что каждый из профильных министров несет персональную ответственность за ситуацию с ценами на продукты в России.
"Задача ваша - не доводить ситуацию до этого, а постоянно контролировать и принимать эти меры своевременно. Я, соответственно, подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которую возглавит Андрей Рэмович Белоусов. Эта группа будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием на изменения потребительских цен на все группы социально-значимых товаров РФ", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами о ситуации с ценами на продукты в РФ.
"И все министры и руководители служб, которые вошли в рабочую группу, должны постоянно отслеживать цены на продукты питания на внутреннем рынке. Напомню, что каждый из вас несет за это персональную ответственность", - добавил он.
Премьер уточнил, что ответственность за заключение соглашений с розничными сетями по уровню цен на продукты несут Минсельхоз и Минпромторг.
"До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Они предусматривают снижение цены при поставке для розничных сетей и ограничение соответственно розничной цены и на сахар, и подсолнечное масло федеральными и региональными торговыми сетями", - сказал он на совещании с вице-премьерами о ценах на продукты в РФ.
"Ответственность за заключение соглашений несет министерство сельского хозяйства и министерство промышленности и торговли, отслеживать их выполнение будет Федеральная налоговая служба", - сказал Мишустин.
Решение найдено: Мишустин поддержал инициативу Минэкономразвития об установлении планки колебаний цен на социальные продукты в 10%.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 14, 2020
Надо было сделать это раньше, заметил при этом он. pic.twitter.com/3DCw0E1U7s