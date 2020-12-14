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Мишустин назначил ответственных за ситуацию с ценами на продукты в стране

Мишустин назначил ответственных за ситуацию с ценами на продукты в стране

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что каждый из профильных министров несет персональную ответственность за ситуацию с ценами на продукты в России. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:08

2020-12-14T13:08

2020-12-14T13:39

россия

михаил мишустин

правительство рф

продукты

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что каждый из профильных министров несет персональную ответственность за ситуацию с ценами на продукты в России."Задача ваша - не доводить ситуацию до этого, а постоянно контролировать и принимать эти меры своевременно. Я, соответственно, подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которую возглавит Андрей Рэмович Белоусов. Эта группа будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием на изменения потребительских цен на все группы социально-значимых товаров РФ", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами о ситуации с ценами на продукты в РФ.Премьер уточнил, что ответственность за заключение соглашений с розничными сетями по уровню цен на продукты несут Минсельхоз и Минпромторг."До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Они предусматривают снижение цены при поставке для розничных сетей и ограничение соответственно розничной цены и на сахар, и подсолнечное масло федеральными и региональными торговыми сетями", - сказал он на совещании с вице-премьерами о ценах на продукты в РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, правительство рф, продукты, общество