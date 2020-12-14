https://ria.ru/20201214/produkty-1589100706.html

В Кремле прокомментировали рост цен на продукты

В Кремле прокомментировали рост цен на продукты

В Кремле не связывают рост цен на продукты с инфляцией. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:05

2020-12-14T13:05

2020-12-14T13:29

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Кремле не связывают рост цен на продукты с инфляцией.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что международная конъюнктура влияет на многие процессы в экономике, но не на все.На прошлой неделе Владимир Путин обратил внимание на удорожание базовых продуктов, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.Во время совещания с министрами президент потребовал за неделю решить вопрос с ценами. Как подчеркнул Путин, его не устраивают "надежды" правительства на то, что ситуация "на следующей неделе стабилизируется".Глава кабмина Михаил Мишустин также раскритиковал министров и вице-премьеров, для решения проблемы в правительстве сформировали межведомственную группу.Как заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, бизнес "показывает свою социальную настроенность" и готов реагировать на предложения снизить цены на продукты питания.Сегодня некоторые СМИ со ссылкой на источники написали, что с 1 января в России могут зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло.

https://ria.ru/20201214/tseny-1589075444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, экономика