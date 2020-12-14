https://ria.ru/20201214/privivka-1589079009.html

Губернатор Магаданской области сделал прививку от COVID-19

Губернатор Магаданской области сделал прививку от COVID-19

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что сделал прививку от коронавируса, в его крови уже обнаружены антитела. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:19

2020-12-14T11:19

2020-12-14T11:19

распространение нового коронавируса

сергей носов

здоровье - общество

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магаданская область

общество

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МАГАДАН, 14 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что сделал прививку от коронавируса, в его крови уже обнаружены антитела.Медики начали вакцинацию от COVID-19 педагогов и социальных работников Магадана, в регионе уже использовали 200 доз вакцины "Спутник V". Ранее вакцинацию от COVID-19 прошли многие медики Колымы, в первую очередь привили тех, кто работает непосредственно с заразившимися коронавирусом. Сейчас пришли новые 200 доз, которые также направят на вакцинацию бюджетников."Я сам вакцинировался не за счет лимита Магаданской области. У меня сейчас 3,2 тысячи антител в крови, и я себя спокойно и уверенно чувствую. Думаю, что это свидетельство того, что вакцинироваться можно и нужно. Действительно, это позволит нормализовать обстановку в системе образования, здравоохранения и во всем нашем обществе", - сказал Носов на встрече с педагогами в понедельник.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589066911.html

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сергей носов, здоровье - общество, магадан, магаданская область, общество