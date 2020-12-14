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"На себя не похож": поклонников удивило фото Прилучного с открытым лицом
"На себя не похож": поклонников удивило фото Прилучного с открытым лицом
Павел Прилучный разместил в Instagram селфи, на котором впервые показал, как выглядит после избиения в Калининграде. Ранее он публиковал лишь фото с закрытым... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:31
2020-12-14T16:31
2020-12-14T16:31
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калининград
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Павел Прилучный разместил в Instagram селфи, на котором впервые показал, как выглядит после избиения в Калининграде. Ранее он публиковал лишь фото с закрытым лицом: в темных очках и в маске.Актер также поставил хэштеги #Вклетке2 и #Работаем, подтвердив, что вернулся к съемкам телесериала. В комментариях поклонники отметили, что после перенесенной операции он сильно изменился. По их мнению, черты лица актера стали грубее.Некоторые даже сравнили его с брутальным Владимиром Епифанцевым. "На фото как будто другой человек после пластической операции"; "Сам на себя здесь не похож, вообще не узнала", — пишут пользователи.В начале декабря Прилучный первый раз появился на публике после происшествия в Калининграде. Он посетил премьеру фильма "Комета Галлея", в котором сыграл одну из главных ролей.В ноябре СМИ писали, что Прилучного госпитализировали с переломом черепа, который он якобы получил во время драки.Позднее в больнице №1 имени Пирогова РИА Новости сообщили, что актер лежит в многопрофильном отделении. При этом представитель артиста причины госпитализации не уточнил.Сам актер заявил, что не будет разглашать детали произошедшего и оставит их для правоохранительных органов.
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владимир епифанцев, калининград, павел прилучный, знаменитости, звезды
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Павел Прилучный разместил
в Instagram селфи, на котором впервые показал, как выглядит после избиения в Калининграде. Ранее он публиковал
лишь фото с закрытым лицом: в темных очках и в маске.
"Рассказываю киносыну Каю Гетцу страшилки на ночь. В основном из прессы", — подписал снимок Прилучный.
Актер также поставил хэштеги #Вклетке2 и #Работаем, подтвердив, что вернулся к съемкам телесериала.
В комментариях поклонники отметили, что после перенесенной операции он сильно изменился. По их мнению, черты лица актера стали грубее.
Некоторые даже сравнили его с брутальным Владимиром Епифанцевым. "На фото как будто другой человек после пластической операции"; "Сам на себя здесь не похож, вообще не узнала", — пишут пользователи.
В начале декабря Прилучный первый раз появился на публике
после происшествия в Калининграде. Он посетил премьеру фильма "Комета Галлея", в котором сыграл одну из главных ролей.
В ноябре СМИ писали
, что Прилучного госпитализировали с переломом черепа, который он якобы получил во время драки.
Позднее в больнице №1 имени Пирогова РИА Новости сообщили, что актер лежит в многопрофильном отделении. При этом представитель артиста причины госпитализации не уточнил.
Сам актер заявил, что не будет разглашать детали произошедшего и оставит их для правоохранительных органов.