https://ria.ru/20201214/prazdniki-1589084801.html

Воронежский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

Воронежский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рекомендовал работодателям объявить 31 декабря в регионе выходным днем, для местных чиновников такое решение уже... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:49

2020-12-14T11:49

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новый год—2021

александр гусев (государственный служащий)

новый год

воронежская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев рекомендовал работодателям объявить 31 декабря в регионе выходным днем, для местных чиновников такое решение уже принято - для них рабочий день перенесли с 31 на 26 декабря, информирует в понедельник облправительство в своем Telegram-канале.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря."Губернатор Александр Гусев рекомендует воронежским работодателям объявить 31 декабря выходным днем. Соответствующее решение глава региона принял в отношении органов местной исполнительной власти и подведомственных организаций. А рабочий день для них перенесен с 31 на 26 декабря", - говорится в сообщении правительства региона.До этого уже около 30 регионов РФ объявили 31 декабря выходным в этом году.

https://ria.ru/20201211/rabota-1588855198.html

воронежская область

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александр гусев (государственный служащий), новый год, воронежская область, общество