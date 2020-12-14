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Воронежский губернатор объявил 31 декабря выходным днем
Воронежский губернатор объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рекомендовал работодателям объявить 31 декабря в регионе выходным днем, для местных чиновников такое решение уже... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:49
2020-12-14T11:50
новый год—2021
александр гусев (государственный служащий)
новый год
воронежская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев рекомендовал работодателям объявить 31 декабря в регионе выходным днем, для местных чиновников такое решение уже принято - для них рабочий день перенесли с 31 на 26 декабря, информирует в понедельник облправительство в своем Telegram-канале.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря."Губернатор Александр Гусев рекомендует воронежским работодателям объявить 31 декабря выходным днем. Соответствующее решение глава региона принял в отношении органов местной исполнительной власти и подведомственных организаций. А рабочий день для них перенесен с 31 на 26 декабря", - говорится в сообщении правительства региона.До этого уже около 30 регионов РФ объявили 31 декабря выходным в этом году.
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александр гусев (государственный служащий), новый год, воронежская область, общество

Воронежский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

11:49 14.12.2020 (обновлено: 11:50 14.12.2020)
 
© Фото : Правительство Воронежской области Глава Воронежской области Александр Гусев
Глава Воронежской области Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : Правительство Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев рекомендовал работодателям объявить 31 декабря в регионе выходным днем, для местных чиновников такое решение уже принято - для них рабочий день перенесли с 31 на 26 декабря, информирует в понедельник облправительство в своем Telegram-канале.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.
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Как работаем в последний день уходящего 2020 года
"Губернатор Александр Гусев рекомендует воронежским работодателям объявить 31 декабря выходным днем. Соответствующее решение глава региона принял в отношении органов местной исполнительной власти и подведомственных организаций. А рабочий день для них перенесен с 31 на 26 декабря", - говорится в сообщении правительства региона.
До этого уже около 30 регионов РФ объявили 31 декабря выходным в этом году.
 
Новый год—2021Александр Гусев (государственный служащий)Новый годВоронежская областьОбщество
 
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