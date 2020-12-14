https://ria.ru/20201214/peterburg-1589194208.html
В Петербурге прорабатывают смягчение мер по COVID-19 после Нового года
В Петербурге прорабатывают смягчение мер по COVID-19 после Нового года
Власти Санкт-Петербурга прорабатывают варианты смягчения ограничений по COVID-19 после Нового года, но только если "в динамике эпидемии наступят реальные сдвиги РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:34
2020-12-14T18:34
2020-12-14T18:36
распространение нового коронавируса
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россия
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга прорабатывают варианты смягчения ограничений по COVID-19 после Нового года, но только если "в динамике эпидемии наступят реальные сдвиги к лучшему", сообщил губернатор города Александр Беглов."Прорабатываются и варианты смягчения ограничений после Нового года. В том числе – для знаковых учреждений культуры Санкт-Петербурга. Но этот шаг мы сделаем, если в динамике эпидемии наступят реальные сдвиги к лучшему", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург