https://ria.ru/20201214/peterburg-1589194208.html

В Петербурге прорабатывают смягчение мер по COVID-19 после Нового года

В Петербурге прорабатывают смягчение мер по COVID-19 после Нового года

Власти Санкт-Петербурга прорабатывают варианты смягчения ограничений по COVID-19 после Нового года, но только если "в динамике эпидемии наступят реальные сдвиги РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T18:34

2020-12-14T18:34

2020-12-14T18:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга прорабатывают варианты смягчения ограничений по COVID-19 после Нового года, но только если "в динамике эпидемии наступят реальные сдвиги к лучшему", сообщил губернатор города Александр Беглов."Прорабатываются и варианты смягчения ограничений после Нового года. В том числе – для знаковых учреждений культуры Санкт-Петербурга. Но этот шаг мы сделаем, если в динамике эпидемии наступят реальные сдвиги к лучшему", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург