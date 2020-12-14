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ЕР предложила беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности
ЕР предложила беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности
"Единая Россия" подготовила законопроект, по которому устанавливается беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности, заявил первый замглавы фракции... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:26
2020-12-14T15:37
андрей исаев
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" подготовила законопроект, по которому устанавливается беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности, заявил первый замглавы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев."С советских времен сложилась практика: если человек претендует на какую-то социальную выплату, он должен собрать справки, лично прийти и написать заявление. А зачем это делать в ситуации, когда современные информационные технологии позволяют сделать это автоматически? В связи с этим мы совместно с Минтруда РФ подготовили законопроект, который предлагает автоматически назначать пенсии по инвалидности", - сказал Исаев на социальном онлайн-форуме ЕР.В подготовленном законопроекте ЕР предлагает ввести "презумпцию согласия" граждан с полагающимся увеличением пенсии."Сейчас, когда человеку положена какая-то пенсия, доплата к ней, ...он должен написать заявление, что он с этим согласен. Мы в этом случае предлагаем ввести презумпцию согласия. Если речь идёт о перерасчете пенсии в сторону увеличения, мы исходим из того, что человек с этим согласен, и ему это осуществляется автоматически, без необходимости приходить и писать заявление. Если он с чем-то не согласен - тогда он должен иметь право написать заявление", - сказал Исаев.Законопроект также будет устанавливать заблаговременное информирование граждан о порядке формирования его пенсии."Очень важно, чтобы люди заблаговременно знали, отчисляют ли работодатели взносы... Поэтому мы предлагаем, начиная с 45-летнего возраста, чтобы человек автоматически через портал Госуслуг раз в три года получал полную информацию о том, как формируется его страховая и накопительная пенсия", - заключил депутат.
https://ria.ru/20201210/pensiya-1588585006.html
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андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество

ЕР предложила беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности

15:26 14.12.2020 (обновлено: 15:37 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" подготовила законопроект, по которому устанавливается беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности, заявил первый замглавы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.
"С советских времен сложилась практика: если человек претендует на какую-то социальную выплату, он должен собрать справки, лично прийти и написать заявление. А зачем это делать в ситуации, когда современные информационные технологии позволяют сделать это автоматически? В связи с этим мы совместно с Минтруда РФ подготовили законопроект, который предлагает автоматически назначать пенсии по инвалидности", - сказал Исаев на социальном онлайн-форуме ЕР.
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В подготовленном законопроекте ЕР предлагает ввести "презумпцию согласия" граждан с полагающимся увеличением пенсии.
"Сейчас, когда человеку положена какая-то пенсия, доплата к ней, ...он должен написать заявление, что он с этим согласен. Мы в этом случае предлагаем ввести презумпцию согласия. Если речь идёт о перерасчете пенсии в сторону увеличения, мы исходим из того, что человек с этим согласен, и ему это осуществляется автоматически, без необходимости приходить и писать заявление. Если он с чем-то не согласен - тогда он должен иметь право написать заявление", - сказал Исаев.
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Законопроект также будет устанавливать заблаговременное информирование граждан о порядке формирования его пенсии.
"Очень важно, чтобы люди заблаговременно знали, отчисляют ли работодатели взносы... Поэтому мы предлагаем, начиная с 45-летнего возраста, чтобы человек автоматически через портал Госуслуг раз в три года получал полную информацию о том, как формируется его страховая и накопительная пенсия", - заключил депутат.
 
Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
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