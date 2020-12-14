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В Ереване началось шествие противников Пашиняна

В Ереване началось шествие противников Пашиняна

Шествие оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, стартовало в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:25

2020-12-14T16:25

2020-12-14T16:57

ильхам алиев

москва

азербайджан

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 14 дек - РИА Новости. Шествие оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, стартовало в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.По сравнению с предыдущими аналогичными мероприятиями шествие проходит не в центре столицы. Протестующие заняли несколько полос проезжей части проспекта Комитаса, скандируя "Армения без Никола".Полиция в действия протестующих не вмешивается. Шествие направляется к центру города.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

москва

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армения

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ильхам алиев, москва, азербайджан, никол пашинян, ереван, армения, в мире