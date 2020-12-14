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В Ереване началось шествие противников Пашиняна
В Ереване началось шествие противников Пашиняна
Шествие оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, стартовало в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:25
2020-12-14T16:57
ильхам алиев
москва
азербайджан
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 14 дек - РИА Новости. Шествие оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, стартовало в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.По сравнению с предыдущими аналогичными мероприятиями шествие проходит не в центре столицы. Протестующие заняли несколько полос проезжей части проспекта Комитаса, скандируя "Армения без Никола".Полиция в действия протестующих не вмешивается. Шествие направляется к центру города.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
москва
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ильхам алиев, москва, азербайджан, никол пашинян, ереван, армения, в мире

В Ереване началось шествие противников Пашиняна

16:25 14.12.2020 (обновлено: 16:57 14.12.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАкция протеста в Ереване
Акция протеста в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 14 дек - РИА Новости. Шествие оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, стартовало в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
По сравнению с предыдущими аналогичными мероприятиями шествие проходит не в центре столицы. Протестующие заняли несколько полос проезжей части проспекта Комитаса, скандируя "Армения без Никола".
Полиция в действия протестующих не вмешивается. Шествие направляется к центру города.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ильхам АлиевМоскваАзербайджанНикол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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