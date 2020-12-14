Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201214/otshelnitsa-1589175755.html
"Счастливица": британцев поразила история отшельницы Агафьи Лыковой
"Счастливица": британцев поразила история отшельницы Агафьи Лыковой
Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о российской отшельнице Агафье Лыковой, которой на днях начали строить новый дом при поддержке российского... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:09
2020-12-14T17:49
россия
агафья лыкова
олег дерипаска
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155000/62/1550006228_0:243:3077:1973_1920x0_80_0_0_c1c39ba43666f80eff7f8b4e595a2486.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о российской отшельнице Агафье Лыковой, которой на днях начали строить новый дом при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски.Читателей издания удивил образ жизни женщины, отказавшейся переезжать в город и пользоваться современными удобствами."Олег Дерипаска, сердечное вам спасибо. Как здорово, что вы помогли этой даме. Вы — прелесть", — написал OnlyMyOpinion."Эта счастливица никогда не стояла в пробках, не переживала, что останется без работы и так далее", — подметил DiasporaninUK."Удивительно, сколько же у этой 76-летней женщины стойкости: жить в таком суровом и безжалостном месте", — восхитился Save Boris."Как здорово, небось, жить и не подозревать обо всех жутких вещах, которые происходят в мире, и о семействе Кардашьян", — сыронизировал Dinner King."Ох, и потрясный у нее там, должно быть, пейзаж — никаких тебе зданий", — позавидовал ja5."Ей выпал редкий, выдающийся жизненный путь. Похоже на машину времени", — отметил Dusted."В России полно доброты и щедрости… Просто обычно ими принято делиться с близкими", — заключил fenixrising."Ее пример вдохновляет!" — восхитился Rob J.Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Сейчас отшельнице 76 лет, она до сих пор живет в тайге. В конце ноября директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщил, что Агафья Лыкова попросила бизнесмена Олега Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20190619/1555709857.html
https://ria.ru/20190128/1549928873.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155000/62/1550006228_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_b5c4f6e2329ee6a079af1b5b68bdd623.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, агафья лыкова, олег дерипаска, великобритания, в мире

"Счастливица": британцев поразила история отшельницы Агафьи Лыковой

17:09 14.12.2020 (обновлено: 17:49 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСибирская отшельница Агафья Лыкова
Сибирская отшельница Агафья Лыкова - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о российской отшельнице Агафье Лыковой, которой на днях начали строить новый дом при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Читателей издания удивил образ жизни женщины, отказавшейся переезжать в город и пользоваться современными удобствами.
Отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова во время молитвы - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
19 июня 2019, 17:56Религия и мировоззрение
Отшельница Агафья Лыкова отказалась эвакуироваться на время пуска ракеты
"Олег Дерипаска, сердечное вам спасибо. Как здорово, что вы помогли этой даме. Вы — прелесть", — написал OnlyMyOpinion.
"Эта счастливица никогда не стояла в пробках, не переживала, что останется без работы и так далее", — подметил DiasporaninUK.
"Удивительно, сколько же у этой 76-летней женщины стойкости: жить в таком суровом и безжалостном месте", — восхитился Save Boris.
"Как здорово, небось, жить и не подозревать обо всех жутких вещах, которые происходят в мире, и о семействе Кардашьян", — сыронизировал Dinner King.
"Ох, и потрясный у нее там, должно быть, пейзаж — никаких тебе зданий", — позавидовал ja5.
"Ей выпал редкий, выдающийся жизненный путь. Похоже на машину времени", — отметил Dusted.
"В России полно доброты и щедрости… Просто обычно ими принято делиться с близкими", — заключил fenixrising.
"Ее пример вдохновляет!" — восхитился Rob J.
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Сейчас отшельнице 76 лет, она до сих пор живет в тайге. В конце ноября директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщил, что Агафья Лыкова попросила бизнесмена Олега Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Отшельница Агафья Лыкова - РИА Новости, 1920, 28.01.2019
28 января 2019, 08:00Культура
Чем закончился поиск помощницы для отшельницы Агафьи Лыковой
 
РоссияАгафья ЛыковаОлег ДерипаскаВеликобританияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
07:08Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
07:06Исследование показало, насколько выросли траты россиян на сахар
06:54Глава Башкирии выехал на место пожара в доме престарелых
06:53Спасенные при пожаре в доме престарелых в Башкирии не получили травм
Лента новостейМолния