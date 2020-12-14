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"Счастливица": британцев поразила история отшельницы Агафьи Лыковой
"Счастливица": британцев поразила история отшельницы Агафьи Лыковой
Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о российской отшельнице Агафье Лыковой, которой на днях начали строить новый дом при поддержке российского... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:09
2020-12-14T17:09
2020-12-14T17:49
россия
агафья лыкова
олег дерипаска
великобритания
в мире
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о российской отшельнице Агафье Лыковой, которой на днях начали строить новый дом при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски.Читателей издания удивил образ жизни женщины, отказавшейся переезжать в город и пользоваться современными удобствами."Олег Дерипаска, сердечное вам спасибо. Как здорово, что вы помогли этой даме. Вы — прелесть", — написал OnlyMyOpinion."Эта счастливица никогда не стояла в пробках, не переживала, что останется без работы и так далее", — подметил DiasporaninUK."Удивительно, сколько же у этой 76-летней женщины стойкости: жить в таком суровом и безжалостном месте", — восхитился Save Boris."Как здорово, небось, жить и не подозревать обо всех жутких вещах, которые происходят в мире, и о семействе Кардашьян", — сыронизировал Dinner King."Ох, и потрясный у нее там, должно быть, пейзаж — никаких тебе зданий", — позавидовал ja5."Ей выпал редкий, выдающийся жизненный путь. Похоже на машину времени", — отметил Dusted."В России полно доброты и щедрости… Просто обычно ими принято делиться с близкими", — заключил fenixrising."Ее пример вдохновляет!" — восхитился Rob J.Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Сейчас отшельнице 76 лет, она до сих пор живет в тайге. В конце ноября директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщил, что Агафья Лыкова попросила бизнесмена Олега Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, агафья лыкова, олег дерипаска, великобритания, в мире
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Британский таблоид Daily Mail
опубликовал материал о российской отшельнице Агафье Лыковой
, которой на днях начали строить новый дом
при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски
.
Читателей издания удивил образ жизни женщины, отказавшейся переезжать в город и пользоваться современными удобствами.
"Олег Дерипаска, сердечное вам спасибо. Как здорово, что вы помогли этой даме. Вы — прелесть", — написал OnlyMyOpinion.
"Эта счастливица никогда не стояла в пробках, не переживала, что останется без работы и так далее", — подметил DiasporaninUK.
"Удивительно, сколько же у этой 76-летней женщины стойкости: жить в таком суровом и безжалостном месте", — восхитился Save Boris.
"Как здорово, небось, жить и не подозревать обо всех жутких вещах, которые происходят в мире, и о семействе Кардашьян", — сыронизировал Dinner King.
"Ох, и потрясный у нее там, должно быть, пейзаж — никаких тебе зданий", — позавидовал ja5.
"Ей выпал редкий, выдающийся жизненный путь. Похоже на машину времени", — отметил Dusted.
"В России полно доброты и щедрости… Просто обычно ими принято делиться с близкими", — заключил fenixrising.
"Ее пример вдохновляет!" — восхитился Rob J.
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Сейчас отшельнице 76 лет, она до сих пор живет в тайге. В конце ноября директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщил, что Агафья Лыкова попросила бизнесмена Олега Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>