https://ria.ru/20201214/otshelnitsa-1589175755.html

"Счастливица": британцев поразила история отшельницы Агафьи Лыковой

"Счастливица": британцев поразила история отшельницы Агафьи Лыковой

Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о российской отшельнице Агафье Лыковой, которой на днях начали строить новый дом при поддержке российского... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:09

2020-12-14T17:09

2020-12-14T17:49

россия

агафья лыкова

олег дерипаска

великобритания

в мире

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о российской отшельнице Агафье Лыковой, которой на днях начали строить новый дом при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски.Читателей издания удивил образ жизни женщины, отказавшейся переезжать в город и пользоваться современными удобствами."Олег Дерипаска, сердечное вам спасибо. Как здорово, что вы помогли этой даме. Вы — прелесть", — написал OnlyMyOpinion."Эта счастливица никогда не стояла в пробках, не переживала, что останется без работы и так далее", — подметил DiasporaninUK."Удивительно, сколько же у этой 76-летней женщины стойкости: жить в таком суровом и безжалостном месте", — восхитился Save Boris."Как здорово, небось, жить и не подозревать обо всех жутких вещах, которые происходят в мире, и о семействе Кардашьян", — сыронизировал Dinner King."Ох, и потрясный у нее там, должно быть, пейзаж — никаких тебе зданий", — позавидовал ja5."Ей выпал редкий, выдающийся жизненный путь. Похоже на машину времени", — отметил Dusted."В России полно доброты и щедрости… Просто обычно ими принято делиться с близкими", — заключил fenixrising."Ее пример вдохновляет!" — восхитился Rob J.Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Сейчас отшельнице 76 лет, она до сих пор живет в тайге. В конце ноября директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщил, что Агафья Лыкова попросила бизнесмена Олега Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20190619/1555709857.html

https://ria.ru/20190128/1549928873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, агафья лыкова, олег дерипаска, великобритания, в мире