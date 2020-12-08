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Сибирской отшельнице Агафье Лыковой начали строить новый дом
Сибирской отшельнице Агафье Лыковой начали строить новый дом
Строительство нового дома для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой началось в тайге Хакасии при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщил... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:44
2020-12-08T14:15
агафья лыкова
олег дерипаска
абакан
общество
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КРАСНОЯРСК, 8 дек — РИА Новости. Строительство нового дома для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой началось в тайге Хакасии при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщил директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий.Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 76-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге. В конце ноября Непомнящий сообщил, что отшельница Агафья Лыкова попросила Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома.По его словам, чтобы сократить время строительства дома на месте, для начала в Абакане полностью сложили избу,​ пронумеровали бревна, а потом разобрали. Затем на трех машинах и тракторе транспортировали разобранную избу на базу отдыха у реки Ада в 250 километрах от жилья Агафьи.​ Оттуда уже аэролодками ​​первые партии отправлены к месту строительства. Всего потребуется не менее 18 таких рейсов.
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агафья лыкова, олег дерипаска, абакан, общество

Сибирской отшельнице Агафье Лыковой начали строить новый дом

11:44 08.12.2020 (обновлено: 14:15 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСибирская отшельница Агафья Лыкова
Сибирская отшельница Агафья Лыкова - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 8 дек — РИА Новости. Строительство нового дома для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой началось в тайге Хакасии при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщил директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий.
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 76-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге. В конце ноября Непомнящий сообщил, что отшельница Агафья Лыкова попросила Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома.
© Фото : страница Виктора Непомнящего на Facebook

Строительство нового дома для Агафьи Лыковой.

Строительство нового дома для Агафьи Лыковой
1 из 2

Строительство нового дома для Агафьи Лыковой.

© Фото : страница Виктора Непомнящего на Facebook
© Фото : страница Виктора Непомнящего на Facebook

Строительство нового дома для Агафьи Лыковой.

Строительство нового дома для Агафьи Лыковой
2 из 2

Строительство нового дома для Агафьи Лыковой.

© Фото : страница Виктора Непомнящего на Facebook
1 из 2

Строительство нового дома для Агафьи Лыковой.

© Фото : страница Виктора Непомнящего на Facebook
2 из 2

Строительство нового дома для Агафьи Лыковой.

© Фото : страница Виктора Непомнящего на Facebook

"При поддержке промышленника и предпринимателя Олега Дерипаски началось строительство нового дома для таежной отшельницы. Сейчас самый сложный этап — доставка пиломатериала. Все усложняется труднодоступностью территории участка "Заимки Лыковых", — написал Непомнящий на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, чтобы сократить время строительства дома на месте, для начала в Абакане полностью сложили избу,​ пронумеровали бревна, а потом разобрали. Затем на трех машинах и тракторе транспортировали разобранную избу на базу отдыха у реки Ада в 250 километрах от жилья Агафьи.​ Оттуда уже аэролодками ​​первые партии отправлены к месту строительства. Всего потребуется не менее 18 таких рейсов.
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