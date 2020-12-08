https://ria.ru/20201208/otshelnitsa-1588172364.html

Сибирской отшельнице Агафье Лыковой начали строить новый дом

Сибирской отшельнице Агафье Лыковой начали строить новый дом

Строительство нового дома для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой началось в тайге Хакасии при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщил... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:44

2020-12-08T11:44

2020-12-08T14:15

агафья лыкова

олег дерипаска

абакан

общество

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КРАСНОЯРСК, 8 дек — РИА Новости. Строительство нового дома для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой началось в тайге Хакасии при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщил директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий.Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 76-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге. В конце ноября Непомнящий сообщил, что отшельница Агафья Лыкова попросила Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома.По его словам, чтобы сократить время строительства дома на месте, для начала в Абакане полностью сложили избу,​ пронумеровали бревна, а потом разобрали. Затем на трех машинах и тракторе транспортировали разобранную избу на базу отдыха у реки Ада в 250 километрах от жилья Агафьи.​ Оттуда уже аэролодками ​​первые партии отправлены к месту строительства. Всего потребуется не менее 18 таких рейсов.

https://ria.ru/20200707/1574012378.html

абакан

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агафья лыкова, олег дерипаска, абакан, общество