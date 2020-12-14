Кузнецова рассказала о ситуации с изъятием опекой приемных детей в Крыму
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ещё 12 детей из приемных семей изъяли органы опеки и попечительства в Крыму без предъявления документов, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее сообщалось, что сотрудники органов опеки изымают 15 приемных детей из семьи в Крыму, причина - ненадлежащее исполнение приемными родителями своих обязанностей. Кузнецова назвала изъятие органами опеки детей из многодетной семьи необоснованным и обратилась в Генеральную прокуратуру с предложением создать межведомственную рабочую группу с Рособрнадзором и другими ведомствами для проверки деятельности органов опеки и попечительства Крыма.
"Сегодня коллеги работают в Крыму. Да, снова Крым. Недавно проверяли сиротские учреждения, а тут снова пришлось ехать, так как из приемных семей одного за другими забрали 12 детей без суда и следствия, как говорится. Никаких документов не предъявили. Конструктивного диалога по телефону не получилось", - заявила Кузнецова в Instagram.
Омбудсмен уточнила, что в первой из приёмных семей из 15 детей пятеро остаются дома, шестеро находятся в социально-реабилитационном центре, ещё четверо – в лечебно-профилактических учреждениях по медицинским показаниям. Из второй семьи, откуда органы опеки и попечительства забрали всех шестерых находившихся на воспитании детей, все шестеро помещены в социальное учреждение.
"Теперь вместе с Генеральной прокуратурой нам предстоит во многом разобраться",- заключила омбудсмен.