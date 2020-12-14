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Кузнецова рассказала о ситуации с изъятием опекой приемных детей в Крыму
Кузнецова рассказала о ситуации с изъятием опекой приемных детей в Крыму
Ещё 12 детей из приемных семей изъяли органы опеки и попечительства в Крыму без предъявления документов, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:55
2020-12-14T11:55
анна кузнецова
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
республика крым
дети
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ещё 12 детей из приемных семей изъяли органы опеки и попечительства в Крыму без предъявления документов, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.Ранее сообщалось, что сотрудники органов опеки изымают 15 приемных детей из семьи в Крыму, причина - ненадлежащее исполнение приемными родителями своих обязанностей. Кузнецова назвала изъятие органами опеки детей из многодетной семьи необоснованным и обратилась в Генеральную прокуратуру с предложением создать межведомственную рабочую группу с Рособрнадзором и другими ведомствами для проверки деятельности органов опеки и попечительства Крыма.Омбудсмен уточнила, что в первой из приёмных семей из 15 детей пятеро остаются дома, шестеро находятся в социально-реабилитационном центре, ещё четверо – в лечебно-профилактических учреждениях по медицинским показаниям. Из второй семьи, откуда органы опеки и попечительства забрали всех шестерых находившихся на воспитании детей, все шестеро помещены в социальное учреждение."Теперь вместе с Генеральной прокуратурой нам предстоит во многом разобраться",- заключила омбудсмен.
https://ria.ru/20201209/deti-1588449352.html
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анна кузнецова, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), республика крым, дети, общество

Кузнецова рассказала о ситуации с изъятием опекой приемных детей в Крыму

11:55 14.12.2020
 
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ещё 12 детей из приемных семей изъяли органы опеки и попечительства в Крыму без предъявления документов, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее сообщалось, что сотрудники органов опеки изымают 15 приемных детей из семьи в Крыму, причина - ненадлежащее исполнение приемными родителями своих обязанностей. Кузнецова назвала изъятие органами опеки детей из многодетной семьи необоснованным и обратилась в Генеральную прокуратуру с предложением создать межведомственную рабочую группу с Рособрнадзором и другими ведомствами для проверки деятельности органов опеки и попечительства Крыма.
"Сегодня коллеги работают в Крыму. Да, снова Крым. Недавно проверяли сиротские учреждения, а тут снова пришлось ехать, так как из приемных семей одного за другими забрали 12 детей без суда и следствия, как говорится. Никаких документов не предъявили. Конструктивного диалога по телефону не получилось", - заявила Кузнецова в Instagram.
Омбудсмен уточнила, что в первой из приёмных семей из 15 детей пятеро остаются дома, шестеро находятся в социально-реабилитационном центре, ещё четверо – в лечебно-профилактических учреждениях по медицинским показаниям. Из второй семьи, откуда органы опеки и попечительства забрали всех шестерых находившихся на воспитании детей, все шестеро помещены в социальное учреждение.
"Теперь вместе с Генеральной прокуратурой нам предстоит во многом разобраться",- заключила омбудсмен.
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Власти Крыма прокомментировали ситуацию с изъятием 15 детей из семьи
 
Анна КузнецоваФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Республика КрымДетиОбщество
 
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