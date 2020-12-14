https://ria.ru/20201214/opeka-1589085909.html

Кузнецова рассказала о ситуации с изъятием опекой приемных детей в Крыму

Кузнецова рассказала о ситуации с изъятием опекой приемных детей в Крыму

Ещё 12 детей из приемных семей изъяли органы опеки и попечительства в Крыму без предъявления документов, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:55

2020-12-14T11:55

2020-12-14T11:55

анна кузнецова

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

республика крым

дети

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ещё 12 детей из приемных семей изъяли органы опеки и попечительства в Крыму без предъявления документов, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.Ранее сообщалось, что сотрудники органов опеки изымают 15 приемных детей из семьи в Крыму, причина - ненадлежащее исполнение приемными родителями своих обязанностей. Кузнецова назвала изъятие органами опеки детей из многодетной семьи необоснованным и обратилась в Генеральную прокуратуру с предложением создать межведомственную рабочую группу с Рособрнадзором и другими ведомствами для проверки деятельности органов опеки и попечительства Крыма.Омбудсмен уточнила, что в первой из приёмных семей из 15 детей пятеро остаются дома, шестеро находятся в социально-реабилитационном центре, ещё четверо – в лечебно-профилактических учреждениях по медицинским показаниям. Из второй семьи, откуда органы опеки и попечительства забрали всех шестерых находившихся на воспитании детей, все шестеро помещены в социальное учреждение."Теперь вместе с Генеральной прокуратурой нам предстоит во многом разобраться",- заключила омбудсмен.

https://ria.ru/20201209/deti-1588449352.html

республика крым

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анна кузнецова, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), республика крым, дети, общество