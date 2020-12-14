https://ria.ru/20201214/okhotnik-1589070374.html

В Ленинградской области полицейский застрелил мужчину на охоте

В Ленинградской области полицейский застрелил мужчину на охоте

Мужчина, в которого случайно выстрелил полицейский на охоте, скончался в больнице в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:44

2020-12-14T10:44

2020-12-14T10:44

выборгский район

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Мужчина, в которого случайно выстрелил полицейский на охоте, скончался в больнице в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД РФ."Тринадцатого декабря около трех часов дня в полицию Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение об огнестрельном ранении недалеко от песчаного карьера в поселке Ольшаники. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что во время охоты один из охотников промахнулся и ранил другого 59-летнего мужчину. Стрелявшим оказался сотрудник УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавший скончался в больнице. Назначена служебная проверка.

https://ria.ru/20201119/okhotnik-1585424326.html

выборгский район

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборгский район, ленинградская область, происшествия