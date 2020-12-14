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В Ленинградской области полицейский застрелил мужчину на охоте
В Ленинградской области полицейский застрелил мужчину на охоте
Мужчина, в которого случайно выстрелил полицейский на охоте, скончался в больнице в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T10:44
2020-12-14T10:44
выборгский район
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Мужчина, в которого случайно выстрелил полицейский на охоте, скончался в больнице в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД РФ."Тринадцатого декабря около трех часов дня в полицию Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение об огнестрельном ранении недалеко от песчаного карьера в поселке Ольшаники. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что во время охоты один из охотников промахнулся и ранил другого 59-летнего мужчину. Стрелявшим оказался сотрудник УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавший скончался в больнице. Назначена служебная проверка.
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выборгский район, ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области полицейский застрелил мужчину на охоте

10:44 14.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичМинприроды России планирует создать в регионах антибраконьерские группы
Минприроды России планирует создать в регионах антибраконьерские группы - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Мужчина, в которого случайно выстрелил полицейский на охоте, скончался в больнице в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД РФ.
"Тринадцатого декабря около трех часов дня в полицию Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение об огнестрельном ранении недалеко от песчаного карьера в поселке Ольшаники. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что во время охоты один из охотников промахнулся и ранил другого 59-летнего мужчину. Стрелявшим оказался сотрудник УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.
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