https://ria.ru/20201214/navalnyy-1589125838.html

Германия не стала комментировать сообщение о втором отравлении Навального

Германия не стала комментировать сообщение о втором отравлении Навального

Правительство ФРГ приняло к сведению сообщение о втором отравлении Навального, не будет комментировать его, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:32

2020-12-14T14:32

2020-12-14T14:52

мария захарова

штеффен зайберт

дмитрий песков

швеция

госпитализация алексея навального

алексей навальный

германия

в мире

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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Правительство ФРГ приняло к сведению сообщение о втором отравлении Навального, не будет комментировать его, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.Ранее британская газета Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах написала, что Навального якобы пытались отравить в России и во второй раз - когда он лежал в искусственной коме в Омске; статья появилась через сутки после подробного разъяснения российского президента Владимира Путина об отказе ФРГ сотрудничать в расследовании инцидента с Навальным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал тематику материалов издания "воскресным чтивом в халате", а саму новость об "отравлении" охарактеризовал словом "bullshit" ("ерунда" - англ.).Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201214/navalnyy-1589086394.html

https://ria.ru/20201213/navalnyy-1588996402.html

швеция

германия

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мария захарова, штеффен зайберт, дмитрий песков, швеция, госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, в мире