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https://ria.ru/20201214/navalnyy-1589099744.html
Песков назвал чушью статью Times о повторной попытке отравить Навального
Песков назвал чушью статью Times о повторной попытке отравить Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты Sunday Times о том, что блогера Алексея Навального якобы пытались отравить... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:04
2020-12-14T13:58
госпитализация алексея навального
sunday times
мария захарова
алексей навальный
дмитрий песков
швеция
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берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты Sunday Times о том, что блогера Алексея Навального якобы пытались отравить второй раз."Все-таки Sunday Times — воскресное чтиво такое в халате. Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом &lt;...&gt; есть такое английское слово bullshit (ерунда. — Прим. ред.). Вот это bullshit. Большего не буду говорить", — сказал он.Статья в Sunday Times появилась через сутки после подробного разъяснения Владимира Путина об отказе Германии сотрудничать в расследовании инцидента с Навальным. В ней говорится, что "сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство" блогера "второй дозой яда", когда он лежал в искусственной коме в омской больнице. Доказательств этой гипотезы журналисты, ссылающиеся на анонимных представителей немецких спецслужб, не привели. Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, блогера доставили в больницу скорой помощи № 1. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не обнаружили.Спустя два дня блогера по требованию родственников перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. Около трех недель он оставался в коме, но затем пришел в себя. Врачи не исключают его полного выздоровления.Власти Германии утверждают, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва запросила более детальную информацию, но подробного ответа так и не получила.При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.ОЗХО по запросу Берлина провела свое исследование, по результатам которого заявила, что Навального отравили веществом, аналогичным по характеристикам "Новичку", однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Из-за ситуации с Навальным Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одной организации. В начале ноября Россия объявила об ответных мерах.
https://ria.ru/20201214/navalnyy-1589086394.html
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госпитализация алексея навального, sunday times, мария захарова, алексей навальный, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире

Песков назвал чушью статью Times о повторной попытке отравить Навального

13:04 14.12.2020 (обновлено: 13:58 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты Sunday Times о том, что блогера Алексея Навального якобы пытались отравить второй раз.
"Все-таки Sunday Times — воскресное чтиво такое в халате. Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом <...> есть такое английское слово bullshit (ерунда. — Прим. ред.). Вот это bullshit. Большего не буду говорить", — сказал он.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
11:59
Разработчик "Новичка" высмеял Times за ее версию "отравления" Навального
Статья в Sunday Times появилась через сутки после подробного разъяснения Владимира Путина об отказе Германии сотрудничать в расследовании инцидента с Навальным. В ней говорится, что "сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство" блогера "второй дозой яда", когда он лежал в искусственной коме в омской больнице. Доказательств этой гипотезы журналисты, ссылающиеся на анонимных представителей немецких спецслужб, не привели.
Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, блогера доставили в больницу скорой помощи № 1. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не обнаружили.
Спустя два дня блогера по требованию родственников перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. Около трех недель он оставался в коме, но затем пришел в себя. Врачи не исключают его полного выздоровления.
Власти Германии утверждают, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва запросила более детальную информацию, но подробного ответа так и не получила.
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
Вчера, 14:44
Врач прокомментировал сообщения о "второй попытке отравления" Навального
При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
ОЗХО по запросу Берлина провела свое исследование, по результатам которого заявила, что Навального отравили веществом, аналогичным по характеристикам "Новичку", однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.
Из-за ситуации с Навальным Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одной организации. В начале ноября Россия объявила об ответных мерах.
 
Госпитализация Алексея НавальногоSunday TimesМария ЗахароваАлексей НавальныйДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)В мире
 
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