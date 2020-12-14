https://ria.ru/20201214/navalnyy-1589086394.html

Разработчик "Новичка" высмеял Times за ее версию "отравления" Навального

Разработчик "Новичка" высмеял Times за ее версию "отравления" Навального

Употребление деревенского самогона могло вызвать у Алексея Навального признаки отравления, заявил РИА Новости разработчик боевой отравляющей системы "Новичок"... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:59

2020-12-14T11:59

2020-12-14T12:37

леонид ринк

алексей навальный

германия

происшествия

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Употребление деревенского самогона могло вызвать у Алексея Навального признаки отравления, заявил РИА Новости разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк.Так химик в шутку прокомментировал публикацию британской газеты The Sunday Times о том, что основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пытались отравить еще и в омской больнице, когда он находился в искусственной коме. По его словам, всерьез реагировать на подобные публикации нельзя, так как зарубежные СМИ придумывают новые версии "отравления", чтобы поддерживать интерес читателей. "На каждый чих мы будем, на чушь собачью, дергаться? Ну, смешно же. Они будут писать что хочешь, а мы должны оправдываться, что ли? Придумывать можно все что угодно, но я на это отвечать не буду", — сказал он.Накануне в The SundayTimes вышла статья о том, что российские "сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство" Навального "второй дозой яда" перед его перевозкой на лечение в Германию. Доказательств этой гипотезы журналисты, ссылающиеся на представителей немецких спецслужб, не привели. Известно, что накануне госпитализации основатель ФБК был в селе Кафтанчиково, расположенном в 25 километрах от Томска. Об обнаружении "2-этилгексил дифенил фосфата" в пробах Навального еще летом сообщало руководство омской больницы: российские врачи подчеркивали, что это не яд, а промышленная химия. Инцидент с Навальным и антироссийские санкцииУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. После посадки создателя ФБК госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. Российские медики выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Спустя два дня Навального по требованию родственников перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва запросила более детальную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.При этом германская разведка BND с 1990-х имела доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.О том, что состояние Навального улучшилось, стало известно в начале сентября: его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа основателя ФБК выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.Хотя ОЗХО заявляла, что вещества, найденные в организме пациента, по характеристикам аналогичны "Новичку", но не значатся в списках запрещенных препаратов, Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одной организации. В начале ноября Россия объявила об ответных мерах.

https://ria.ru/20201213/navalnyy-1588996402.html

https://ria.ru/20201211/navalnyy-1588825974.html

https://ria.ru/20201208/germaniya-1588085785.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ринк, алексей навальный, германия, происшествия