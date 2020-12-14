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https://ria.ru/20201214/navalnyy-1589086394.html
Разработчик "Новичка" высмеял Times за ее версию "отравления" Навального
Разработчик "Новичка" высмеял Times за ее версию "отравления" Навального
Употребление деревенского самогона могло вызвать у Алексея Навального признаки отравления, заявил РИА Новости разработчик боевой отравляющей системы "Новичок"... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:59
2020-12-14T12:37
леонид ринк
алексей навальный
германия
происшествия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Употребление деревенского самогона могло вызвать у Алексея Навального признаки отравления, заявил РИА Новости разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк.Так химик в шутку прокомментировал публикацию британской газеты The Sunday Times о том, что основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пытались отравить еще и в омской больнице, когда он находился в искусственной коме. По его словам, всерьез реагировать на подобные публикации нельзя, так как зарубежные СМИ придумывают новые версии "отравления", чтобы поддерживать интерес читателей. "На каждый чих мы будем, на чушь собачью, дергаться? Ну, смешно же. Они будут писать что хочешь, а мы должны оправдываться, что ли? Придумывать можно все что угодно, но я на это отвечать не буду", — сказал он.Накануне в The SundayTimes вышла статья о том, что российские "сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство" Навального "второй дозой яда" перед его перевозкой на лечение в Германию. Доказательств этой гипотезы журналисты, ссылающиеся на представителей немецких спецслужб, не привели. Известно, что накануне госпитализации основатель ФБК был в селе Кафтанчиково, расположенном в 25 километрах от Томска. Об обнаружении "2-этилгексил дифенил фосфата" в пробах Навального еще летом сообщало руководство омской больницы: российские врачи подчеркивали, что это не яд, а промышленная химия. Инцидент с Навальным и антироссийские санкцииУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. После посадки создателя ФБК госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. Российские медики выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Спустя два дня Навального по требованию родственников перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва запросила более детальную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.При этом германская разведка BND с 1990-х имела доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.О том, что состояние Навального улучшилось, стало известно в начале сентября: его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа основателя ФБК выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.Хотя ОЗХО заявляла, что вещества, найденные в организме пациента, по характеристикам аналогичны "Новичку", но не значатся в списках запрещенных препаратов, Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одной организации. В начале ноября Россия объявила об ответных мерах.
https://ria.ru/20201213/navalnyy-1588996402.html
https://ria.ru/20201211/navalnyy-1588825974.html
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леонид ринк, алексей навальный, германия, происшествия

Разработчик "Новичка" высмеял Times за ее версию "отравления" Навального

11:59 14.12.2020 (обновлено: 12:37 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Употребление деревенского самогона могло вызвать у Алексея Навального признаки отравления, заявил РИА Новости разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк.
Так химик в шутку прокомментировал публикацию британской газеты The Sunday Times о том, что основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пытались отравить еще и в омской больнице, когда он находился в искусственной коме.

"Этилгексилфосфат, который находили немцы или военные, не помню, это вообще-то вещество, которое придает пластикам термические противопожарные свойства. Экстрагирован может быть спиртом, <...> то есть спирт может из стенок вынимать какие-нибудь вещества. Сельские самогонщики при отсутствии стеклянных бутылей могут использовать пластмассовые. А поскольку держат в них самогон-спирт, то он вполне может попадать клиентам. <...> Они — нам, а я им — теорию легкую и доступную. И деревенские самогонщики сразу при деле", — объяснил Ринк.

По его словам, всерьез реагировать на подобные публикации нельзя, так как зарубежные СМИ придумывают новые версии "отравления", чтобы поддерживать интерес читателей. "На каждый чих мы будем, на чушь собачью, дергаться? Ну, смешно же. Они будут писать что хочешь, а мы должны оправдываться, что ли? Придумывать можно все что угодно, но я на это отвечать не буду", — сказал он.
Накануне в The SundayTimes вышла статья о том, что российские "сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство" Навального "второй дозой яда" перед его перевозкой на лечение в Германию. Доказательств этой гипотезы журналисты, ссылающиеся на представителей немецких спецслужб, не привели.
Известно, что накануне госпитализации основатель ФБК был в селе Кафтанчиково, расположенном в 25 километрах от Томска. Об обнаружении "2-этилгексил дифенил фосфата" в пробах Навального еще летом сообщало руководство омской больницы: российские врачи подчеркивали, что это не яд, а промышленная химия.
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Инцидент с Навальным и антироссийские санкции

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. После посадки создателя ФБК госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. Российские медики выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Спустя два дня Навального по требованию родственников перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва запросила более детальную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.
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При этом германская разведка BND с 1990-х имела доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
О том, что состояние Навального улучшилось, стало известно в начале сентября: его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа основателя ФБК выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.
Хотя ОЗХО заявляла, что вещества, найденные в организме пациента, по характеристикам аналогичны "Новичку", но не значатся в списках запрещенных препаратов, Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одной организации. В начале ноября Россия объявила об ответных мерах.
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