https://ria.ru/20201214/matvienko-1589087995.html

Матвиенко отметила важность развития научных разработок в России

Матвиенко отметила важность развития научных разработок в России

Россиянам необходимо развивать сферу коммерциализации научных разработок, пока за счёт средств госбюджета в нашей стране создаётся 70 процентов результатов... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:06

2020-12-14T12:06

2020-12-14T12:06

валентина матвиенко

совет федерации рф

госдума рф

андрей белоусов

технологии

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россиянам необходимо развивать сферу коммерциализации научных разработок, пока за счёт средств госбюджета в нашей стране создаётся 70 процентов результатов интеллектуальной деятельности, тогда как на Западе - не более 20 процентов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.По словам Матвиенко, Россия со временем придет к таким же пропорциям, этому, в частности, помогут разработанные сенаторами изменения в Гражданский кодекс РФ. Они были приняты Госдумой на минувшей неделе, а 16 декабря будут рассмотрены в Совфеде."В настоящее время для нашей страны критически важно создать механизм вовлечения в рыночный оборот интеллектуальных разработок, которые профинансированы государством. Закон (изменения в Гражданский кодекс Рф) предусматривает установление ограниченного перечня случаев, при которых такие разработки закрепляются за государством, а в остальных случаях они должны быть переданы организациям, готовым внедрять эти изобретения на практике", - пояснила спикер Совфеда.При этом, добавила Матвиенко, за государством сохранилось бы право безвозмездного использования в случае необходимости таких разработок для своих нужд, что позволит соблюсти баланс интересов всех сторон.Также в результате кропотливой работы, сказала она, была найдена правовая конструкция, позволяющая, с одной стороны, коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате госконтрактов на НИОКР, а с другой - обеспечивать интересы обороны и безопасности страны.Изменения в Гражданский кодекс вступят в силу 1января 2022 года, для этого понадобится принятие целого ряда нормативных подзаконных актов.Она добавила, что обсудила с Белоусовым и необходимость разработки и принятия Стратегии развития интеллектуальной собственности. "Он также пообещал, что даст соответствующее поручение", - подчеркнула спикер.

https://realty.ria.ru/20201214/ofisy-1589057230.html

https://ria.ru/20201214/biznes-1589051920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, андрей белоусов, технологии