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Матвиенко отметила важность развития научных разработок в России
Матвиенко отметила важность развития научных разработок в России
Россиянам необходимо развивать сферу коммерциализации научных разработок, пока за счёт средств госбюджета в нашей стране создаётся 70 процентов результатов... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:06
2020-12-14T12:06
2020-12-14T12:06
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
андрей белоусов
технологии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россиянам необходимо развивать сферу коммерциализации научных разработок, пока за счёт средств госбюджета в нашей стране создаётся 70 процентов результатов интеллектуальной деятельности, тогда как на Западе - не более 20 процентов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.По словам Матвиенко, Россия со временем придет к таким же пропорциям, этому, в частности, помогут разработанные сенаторами изменения в Гражданский кодекс РФ. Они были приняты Госдумой на минувшей неделе, а 16 декабря будут рассмотрены в Совфеде."В настоящее время для нашей страны критически важно создать механизм вовлечения в рыночный оборот интеллектуальных разработок, которые профинансированы государством. Закон (изменения в Гражданский кодекс Рф) предусматривает установление ограниченного перечня случаев, при которых такие разработки закрепляются за государством, а в остальных случаях они должны быть переданы организациям, готовым внедрять эти изобретения на практике", - пояснила спикер Совфеда.При этом, добавила Матвиенко, за государством сохранилось бы право безвозмездного использования в случае необходимости таких разработок для своих нужд, что позволит соблюсти баланс интересов всех сторон.Также в результате кропотливой работы, сказала она, была найдена правовая конструкция, позволяющая, с одной стороны, коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате госконтрактов на НИОКР, а с другой - обеспечивать интересы обороны и безопасности страны.Изменения в Гражданский кодекс вступят в силу 1января 2022 года, для этого понадобится принятие целого ряда нормативных подзаконных актов.Она добавила, что обсудила с Белоусовым и необходимость разработки и принятия Стратегии развития интеллектуальной собственности. "Он также пообещал, что даст соответствующее поручение", - подчеркнула спикер.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, андрей белоусов, технологии
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Россиянам необходимо развивать сферу коммерциализации научных разработок, пока за счёт средств госбюджета в нашей стране создаётся 70 процентов результатов интеллектуальной деятельности, тогда как на Западе - не более 20 процентов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
.
"Необходимо формировать правовую базу для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счёт средств государственного бюджета. В России на них приходится около 70 процентов исследований и разработок, тогда как, для сравнения, в США, Западной Европе, в Японии другие показатели. Там процентов всех исследований проводится за счёт коммерческих организаций", - заявила она на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности.
По словам Матвиенко, Россия со временем придет к таким же пропорциям, этому, в частности, помогут разработанные сенаторами изменения в Гражданский кодекс РФ. Они были приняты Госдумой
на минувшей неделе, а 16 декабря будут рассмотрены в Совфеде.
"В настоящее время для нашей страны критически важно создать механизм вовлечения в рыночный оборот интеллектуальных разработок, которые профинансированы государством. Закон (изменения в Гражданский кодекс Рф) предусматривает установление ограниченного перечня случаев, при которых такие разработки закрепляются за государством, а в остальных случаях они должны быть переданы организациям, готовым внедрять эти изобретения на практике", - пояснила спикер Совфеда.
При этом, добавила Матвиенко, за государством сохранилось бы право безвозмездного использования в случае необходимости таких разработок для своих нужд, что позволит соблюсти баланс интересов всех сторон.
Также в результате кропотливой работы, сказала она, была найдена правовая конструкция, позволяющая, с одной стороны, коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате госконтрактов на НИОКР, а с другой - обеспечивать интересы обороны и безопасности страны.
Изменения в Гражданский кодекс вступят в силу 1января 2022 года, для этого понадобится принятие целого ряда нормативных подзаконных актов.
"На днях я говорила с первым заместителем председателя правительства Андреем Рэмовичем Белоусовым, он пообещал, что возьмёт под личный контроль разработку этих нормативных актов, и пригласил нас к участию в этой работе", - сказала Матвиенко.
Она добавила, что обсудила с Белоусовым
и необходимость разработки и принятия Стратегии развития интеллектуальной собственности. "Он также пообещал, что даст соответствующее поручение", - подчеркнула спикер.