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Винодельческое предприятие "Массандра" продали за 5,3 миллиарда рублей
Винодельческое предприятие "Массандра" продали за 5,3 миллиарда рублей
Принадлежащая банку "Россия" компания "Южный проект" стала владельцем крымского винодельческого предприятия "Массандра", сообщается на сайте Единой электронной... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:43
2020-12-14T16:05
россия
массандра (концерн)
россия (банк)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости. Принадлежащая банку "Россия" компания "Южный проект" стала владельцем крымского винодельческого предприятия "Массандра", сообщается на сайте Единой электронной торговой площадки.В мае "Массандру" включили в план приватизации на 2020 год. Уставный капитал составил 3,6 миллиарда рублей. Акции выставили на торги с начальной ценой 5,3 миллиарда рублей и шагом аукциона 26,5 миллиона. Претендентами на покупку стали две компании — ООО "Эстэйт Групп" и "Южный проект".В результате покупателем "Массандры" стал "Южный проект", стоимость сделки составила 5 327 177 370 рублей.В конце 2017 года та же компания приобрела полный пакет акций крымского государственного завода шампанских вин "Новый Свет" под Судаком, он обошелся ей в полтора миллиарда рублей. "Южный проект" зарегистрирован в Санкт-Петербурге и принадлежит банку "Россия". Компания "Эстэйт Групп" зарегистрирована в Москве."Массандра" — крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники общей площадью около четырех тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.
https://ria.ru/20201016/vino-1580054739.html
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россия, массандра (концерн), россия (банк), экономика

Винодельческое предприятие "Массандра" продали за 5,3 миллиарда рублей

13:43 14.12.2020 (обновлено: 16:05 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичВинодельческое предприятие "Массандра" в Крыму
Винодельческое предприятие Массандра в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости. Принадлежащая банку "Россия" компания "Южный проект" стала владельцем крымского винодельческого предприятия "Массандра", сообщается на сайте Единой электронной торговой площадки.
В мае "Массандру" включили в план приватизации на 2020 год. Уставный капитал составил 3,6 миллиарда рублей. Акции выставили на торги с начальной ценой 5,3 миллиарда рублей и шагом аукциона 26,5 миллиона. Претендентами на покупку стали две компании — ООО "Эстэйт Групп" и "Южный проект".
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В результате покупателем "Массандры" стал "Южный проект", стоимость сделки составила 5 327 177 370 рублей.
В конце 2017 года та же компания приобрела полный пакет акций крымского государственного завода шампанских вин "Новый Свет" под Судаком, он обошелся ей в полтора миллиарда рублей.
"Южный проект" зарегистрирован в Санкт-Петербурге и принадлежит банку "Россия". Компания "Эстэйт Групп" зарегистрирована в Москве.
"Массандра" — крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники общей площадью около четырех тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.
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РоссияМассандра (концерн)Россия (банк)Экономика
 
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