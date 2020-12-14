https://ria.ru/20201214/maska-1589043687.html

Названы особенности защитных масок зимой

Названы особенности защитных масок зимой

Нужно ли чаще менять защитные маски зимой и как их правильно носить в холодное время года, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории,... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T02:09

2020-12-14T02:09

2020-12-14T02:09

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нужно ли чаще менять защитные маски зимой и как их правильно носить в холодное время года, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.Одноразовые медицинские, многоразовые, респираторы – все эти маски подходят для использования в холодное время. Очень удобны маски, которые спускаются на шею, как платок. Но чтобы все они хорошо выполняли свою главную функцию – защищали от заражения, менять их нужно чаще, чем в теплое время года, отметил Алексей Водовозов. "Если маска промокла от снега, там скопился конденсат, ее нужно менять независимо от того, медицинская она или многоразовая. Зимой это становится более актуальным: наш выдох становится гораздо теплее, чем окружающая среда, может в том числе наледь образовываться, своеобразные сосульки. Нужно чаще менять маску, если она выходит из строя", – сказал врач. Алексей Водовозов напомнил, что респираторы с клапаном подходят только тем, кто уже переболел или привился от коронавируса, то есть людям, которые не могут быть источником инфекции. "Дело в том, что воздух, выходящий из клапана, не фильтруется, и изначально такие респираторы задумывались для здоровых людей. Если вы носите маску с клапаном и при этом не знаете свой статус – переболели, есть ли антитела, вы подвергаете опасности окружающих. В таком случае нужно использовать те респираторы второго класса защиты, у которых нет клапана, там воздух фильтруется на вдох и выдох", – пояснил радио Sputnik медик. Алексей Водовозов также отметил, что сейчас в продаже появилась одежда, где предусмотрены специальные застежки, чтобы прикреплять маску. То есть даже одежда становится противопандемийной, заключил врач.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201213/maski-1589031153.html

https://ria.ru/20201213/kovid-1588925785.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей водовозов, весь мир, общество