В Минске провели задержания на "марше пенсионеров"
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Белорусские правоохранители не дали провести протестный "марш пенсионеров" в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник на площади Независимости возле Красного костела в центре Минска собрались несколько десятков участников несанкционированного "марша пенсионеров", у некоторых из них была при себе оппозиционная бело-красно-белая символика. Они хотели провести шествие, но конкретный маршрут обозначен не был. Однако к месту сбора протестующих прибыли четыре автобуса, несколько милицейских микроавтобусов. Из автобусов вышли многочисленные силовики, которые окружили и заблокировали участников "марша пенсионеров" на площади.
После этого были проведены задержания протестующих. В ГУВД Мингорисполкома пока не сообщают число задержанных на несанкционированном массовом мероприятии в понедельник.
По сравнению с предыдущими "маршами пенсионеров", число участников которых в пиковые моменты достигало пары тысяч, в последние две недели на эти акции собирается гораздо меньше людей.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.