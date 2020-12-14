https://ria.ru/20201214/marsh-1589154080.html

В Минске провели задержания на "марше пенсионеров"

В Минске провели задержания на "марше пенсионеров"

Белорусские правоохранители не дали провести протестный "марш пенсионеров" в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:21

2020-12-14T16:21

2020-12-14T16:21

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Белорусские правоохранители не дали провести протестный "марш пенсионеров" в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в понедельник на площади Независимости возле Красного костела в центре Минска собрались несколько десятков участников несанкционированного "марша пенсионеров", у некоторых из них была при себе оппозиционная бело-красно-белая символика. Они хотели провести шествие, но конкретный маршрут обозначен не был. Однако к месту сбора протестующих прибыли четыре автобуса, несколько милицейских микроавтобусов. Из автобусов вышли многочисленные силовики, которые окружили и заблокировали участников "марша пенсионеров" на площади.После этого были проведены задержания протестующих. В ГУВД Мингорисполкома пока не сообщают число задержанных на несанкционированном массовом мероприятии в понедельник.По сравнению с предыдущими "маршами пенсионеров", число участников которых в пиковые моменты достигало пары тысяч, в последние две недели на эти акции собирается гораздо меньше людей.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20201210/belorussiya-1588627124.html

https://ria.ru/20201209/protesty-1588353634.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире