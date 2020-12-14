https://ria.ru/20201214/luna-1589176914.html
Рогозин сомневается в масштабном сотрудничестве при создании базы на Луне
Рогозин сомневается в масштабном сотрудничестве при создании базы на Луне
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сомневается, что при создании научной лунной базы сотрудничество Европы, России и Китая будет полномасштабным. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:12
2020-12-14T17:12
2020-12-14T17:12
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сомневается, что при создании научной лунной базы сотрудничество Европы, России и Китая будет полномасштабным."Я не уверен, что речь пойдет о некоем таком конгломерате, который может привести к созданию единой лунной базы, или единых каких-то орбитальных конструкций", - сказал он в ходе онлайн-круглого стола в Совете Федерации.Рогозин рассказал, что Китай летом 2020 года предложил России в сотрудничестве с Европой работать над созданием "лунной научной базы".В успехе лунной программы "Артемида", к которой сейчас США привлекают другие страны, глава "Роскосмоса" также сомневается."Во многом эта лунная космическая программа (президента США Дональда) Трампа была рассчитана для внутреннего потребления, это был элемент демонстрации сил Республиканской партии. Я не уверен, что демократы будут заниматься именно тем же. Акценты будут расставлены иначе", - сказал он.
https://ria.ru/20201211/kosmos-1588827682.html
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космос - риа наука, роскосмос, совет федерации рф, дмитрий рогозин, китай, европа, сша