"Роскосмос" допустил использование США Луны в военных целях
15:53 14.12.2020 (обновлено: 16:10 14.12.2020)
По его оценке, "Соглашения Артемиды" "прямо или косвенно нарушают общепризнанные нормы международного космического права". В частности, отметил Савельев, в них не прописан прямой запрет на осуществление военной деятельности на Луне.
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"Таким образом, по нашему мнению, американские коллеги не исключают милитаризации космоса в случае необходимости. Именно указанная скрытая формулировка вызывает, в общем-то, опасения", - сказал замглавы "Роскосмоса" в ходе круглого стола в Совете Федерации.
Ранее НАСА пригласило все страны подписать так называемые "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords) – свод правил взаимодействия стран в освоении Луны и далекого космического пространства.
В США подчеркнули, что предложенные принципы базируются на принципах Договора о космосе 1967 года, и заявили, что приглашают к участию в соглашении, в том числе, Россию. В настоящее время к документу присоединились около 10 партнеров.
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Администрация президента США Дональда Трампа заявляла о намерении возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название Artemis ("Артемида") в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 60-70-х годах прошлого века.