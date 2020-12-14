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"Роскосмос" допустил использование США Луны в военных целях
"Роскосмос" допустил использование США Луны в военных целях
"Роскосмос" не исключает, что в рамках программы "Артемида" США с партнерами могут реализовывать на Луне военные программы, заявил заместитель гендиректора... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:53
2020-12-14T16:10
луна
сергей савельев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Роскосмос" не исключает, что в рамках программы "Артемида" США с партнерами могут реализовывать на Луне военные программы, заявил заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.По его оценке, "Соглашения Артемиды" "прямо или косвенно нарушают общепризнанные нормы международного космического права". В частности, отметил Савельев, в них не прописан прямой запрет на осуществление военной деятельности на Луне.Ранее НАСА пригласило все страны подписать так называемые "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords) – свод правил взаимодействия стран в освоении Луны и далекого космического пространства.В США подчеркнули, что предложенные принципы базируются на принципах Договора о космосе 1967 года, и заявили, что приглашают к участию в соглашении, в том числе, Россию. В настоящее время к документу присоединились около 10 партнеров.Администрация президента США Дональда Трампа заявляла о намерении возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название Artemis ("Артемида") в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 60-70-х годах прошлого века.
https://ria.ru/20201210/rogozin-1588522575.html
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луна, сергей савельев, дональд трамп, наса, космос - риа наука, роскосмос, сша, в мире

"Роскосмос" допустил использование США Луны в военных целях

15:53 14.12.2020 (обновлено: 16:10 14.12.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЛуна из иллюминатора Международной космической станции
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Роскосмос" не исключает, что в рамках программы "Артемида" США с партнерами могут реализовывать на Луне военные программы, заявил заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
По его оценке, "Соглашения Артемиды" "прямо или косвенно нарушают общепризнанные нормы международного космического права". В частности, отметил Савельев, в них не прописан прямой запрет на осуществление военной деятельности на Луне.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию создания МКС, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 19 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 00:55
Рогозин высмеял обвинения США в "опасном" поведении России в космосе

"Таким образом, по нашему мнению, американские коллеги не исключают милитаризации космоса в случае необходимости. Именно указанная скрытая формулировка вызывает, в общем-то, опасения", - сказал замглавы "Роскосмоса" в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Ранее НАСА пригласило все страны подписать так называемые "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords) – свод правил взаимодействия стран в освоении Луны и далекого космического пространства.
В США подчеркнули, что предложенные принципы базируются на принципах Договора о космосе 1967 года, и заявили, что приглашают к участию в соглашении, в том числе, Россию. В настоящее время к документу присоединились около 10 партнеров.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 09:00
Рогозин заявил, что США двигают гонку вооружений в космос
Администрация президента США Дональда Трампа заявляла о намерении возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название Artemis ("Артемида") в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 60-70-х годах прошлого века.
 
ЛунаСергей СавельевДональд ТрампНАСАКосмос - РИА НаукаРоскосмосСШАВ мире
 
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