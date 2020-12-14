https://ria.ru/20201214/luna-1589145113.html

"Роскосмос" допустил использование США Луны в военных целях

"Роскосмос" допустил использование США Луны в военных целях

"Роскосмос" не исключает, что в рамках программы "Артемида" США с партнерами могут реализовывать на Луне военные программы, заявил заместитель гендиректора... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:53

2020-12-14T15:53

2020-12-14T16:10

луна

сергей савельев

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Роскосмос" не исключает, что в рамках программы "Артемида" США с партнерами могут реализовывать на Луне военные программы, заявил заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.По его оценке, "Соглашения Артемиды" "прямо или косвенно нарушают общепризнанные нормы международного космического права". В частности, отметил Савельев, в них не прописан прямой запрет на осуществление военной деятельности на Луне.Ранее НАСА пригласило все страны подписать так называемые "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords) – свод правил взаимодействия стран в освоении Луны и далекого космического пространства.В США подчеркнули, что предложенные принципы базируются на принципах Договора о космосе 1967 года, и заявили, что приглашают к участию в соглашении, в том числе, Россию. В настоящее время к документу присоединились около 10 партнеров.Администрация президента США Дональда Трампа заявляла о намерении возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название Artemis ("Артемида") в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 60-70-х годах прошлого века.

https://ria.ru/20201210/rogozin-1588522575.html

https://ria.ru/20201103/kosmos-1582765574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, сергей савельев, дональд трамп, наса, космос - риа наука, роскосмос, сша, в мире