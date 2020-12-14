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Куба предложила России совместное исследование препаратов от COVID-19
Куба предложила России совместное исследование препаратов от COVID-19
Россия и Куба могут провести совместное изучение и клиническую апробацию препаратов от коронавирусной инфекции, заявил первый заместитель министра... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:42
2020-12-14T12:42
2020-12-14T12:42
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия и Куба могут провести совместное изучение и клиническую апробацию препаратов от коронавирусной инфекции, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян."Есть предложение кубинской стороны по совместному изучению и клинической апробации использования кубинского препарата и отечественного препарата в контакте с одной из российских фармацевтических компаний, в том числе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - сказал Каграманян на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.Он уточнил, что этот вопрос планируется обсудить на межправительственной российско-кубинской комиссии в Гаване.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, игорь каграманян, здоровье - общество, совет федерации рф, куба, гавана