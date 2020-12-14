https://ria.ru/20201214/kuba-1589096224.html

Куба предложила России совместное исследование препаратов от COVID-19

Куба предложила России совместное исследование препаратов от COVID-19

Россия и Куба могут провести совместное изучение и клиническую апробацию препаратов от коронавирусной инфекции, заявил первый заместитель министра... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:42

2020-12-14T12:42

2020-12-14T12:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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совет федерации рф

куба

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия и Куба могут провести совместное изучение и клиническую апробацию препаратов от коронавирусной инфекции, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян."Есть предложение кубинской стороны по совместному изучению и клинической апробации использования кубинского препарата и отечественного препарата в контакте с одной из российских фармацевтических компаний, в том числе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - сказал Каграманян на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.Он уточнил, что этот вопрос планируется обсудить на межправительственной российско-кубинской комиссии в Гаване.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

куба

гавана

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, игорь каграманян, здоровье - общество, совет федерации рф, куба, гавана