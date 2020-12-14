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https://ria.ru/20201214/kuba-1589096224.html
Куба предложила России совместное исследование препаратов от COVID-19
Куба предложила России совместное исследование препаратов от COVID-19
Россия и Куба могут провести совместное изучение и клиническую апробацию препаратов от коронавирусной инфекции, заявил первый заместитель министра... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:42
2020-12-14T12:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
игорь каграманян
здоровье - общество
совет федерации рф
куба
гавана
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия и Куба могут провести совместное изучение и клиническую апробацию препаратов от коронавирусной инфекции, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян."Есть предложение кубинской стороны по совместному изучению и клинической апробации использования кубинского препарата и отечественного препарата в контакте с одной из российских фармацевтических компаний, в том числе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - сказал Каграманян на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.Он уточнил, что этот вопрос планируется обсудить на межправительственной российско-кубинской комиссии в Гаване.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, игорь каграманян, здоровье - общество, совет федерации рф, куба, гавана

Куба предложила России совместное исследование препаратов от COVID-19

12:42 14.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия и Куба могут провести совместное изучение и клиническую апробацию препаратов от коронавирусной инфекции, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян.
"Есть предложение кубинской стороны по совместному изучению и клинической апробации использования кубинского препарата и отечественного препарата в контакте с одной из российских фармацевтических компаний, в том числе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - сказал Каграманян на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.
Он уточнил, что этот вопрос планируется обсудить на межправительственной российско-кубинской комиссии в Гаване.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыИгорь КаграманянЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФКубаГавана
 
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