https://ria.ru/20201214/kravtsov-1589158403.html

Умер оперный певец Владимир Кравцов

Умер оперный певец Владимир Кравцов

Оперный певец, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Владимир Кравцов скончался на 94-м году жизни, сообщает Мариинский театр. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:34

2020-12-14T16:34

2020-12-14T16:34

культура

рсфср

мариинский театр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Оперный певец, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Владимир Кравцов скончался на 94-м году жизни, сообщает Мариинский театр.Маэстро Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра выражают искренние соболезнования родным и близким певца.О дате и месте прощания будет объявлено позднее.Владимир Кравцов был призван на фронт в 18 лет. Он участвовал в прорыве обороны на Висле, освобождении городов Сохачев, Скерневице, Лович, Быдгощ, форсировании Одера и дошел до Берлина. Карьеру певца он начинал как артист хора в Азербайджанском театре оперы и балета имени Ахундова, параллельно получая музыкальное образование. В Кировский театр Кравцов пришел в 1958 году, после окончания Московской консерватории и нескольких сезонов работы в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. На протяжении почти четверти века он исполнял на ленинградской сцене главные партии тенорового репертуара.

https://ria.ru/20201213/khoroshevtsev-1588998264.html

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рсфср, мариинский театр, быдгощ, общество