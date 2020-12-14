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Умер оперный певец Владимир Кравцов
Умер оперный певец Владимир Кравцов
Оперный певец, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Владимир Кравцов скончался на 94-м году жизни, сообщает Мариинский театр. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:34
2020-12-14T16:34
культура
рсфср
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Оперный певец, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Владимир Кравцов скончался на 94-м году жизни, сообщает Мариинский театр.Маэстро Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра выражают искренние соболезнования родным и близким певца.О дате и месте прощания будет объявлено позднее.Владимир Кравцов был призван на фронт в 18 лет. Он участвовал в прорыве обороны на Висле, освобождении городов Сохачев, Скерневице, Лович, Быдгощ, форсировании Одера и дошел до Берлина. Карьеру певца он начинал как артист хора в Азербайджанском театре оперы и балета имени Ахундова, параллельно получая музыкальное образование. В Кировский театр Кравцов пришел в 1958 году, после окончания Московской консерватории и нескольких сезонов работы в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. На протяжении почти четверти века он исполнял на ленинградской сцене главные партии тенорового репертуара.
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рсфср, мариинский театр, быдгощ, общество

Умер оперный певец Владимир Кравцов

16:34 14.12.2020
 
© Фото : пресс-служба Мариинского театраОперный певец Владимир Кравцов
Оперный певец Владимир Кравцов - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : пресс-служба Мариинского театра
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Оперный певец, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Владимир Кравцов скончался на 94-м году жизни, сообщает Мариинский театр.
"Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 13 декабря на 94-м году ушел из жизни оперный певец, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Владимир Васильевич Кравцов", - говорится в сообщении.
Маэстро Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра выражают искренние соболезнования родным и близким певца.
О дате и месте прощания будет объявлено позднее.
Владимир Кравцов был призван на фронт в 18 лет. Он участвовал в прорыве обороны на Висле, освобождении городов Сохачев, Скерневице, Лович, Быдгощ, форсировании Одера и дошел до Берлина. Карьеру певца он начинал как артист хора в Азербайджанском театре оперы и балета имени Ахундова, параллельно получая музыкальное образование. В Кировский театр Кравцов пришел в 1958 году, после окончания Московской консерватории и нескольких сезонов работы в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. На протяжении почти четверти века он исполнял на ленинградской сцене главные партии тенорового репертуара.
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