https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589075777.html

Иммунолог заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Иммунолог заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Россия вышла на плато по коронавирусу, что являлось целью для системы здравоохранения, но окончательно распространение остановится только после того, как с... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:07

2020-12-14T11:07

2020-12-14T11:07

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия вышла на плато по коронавирусу, что являлось целью для системы здравоохранения, но окончательно распространение остановится только после того, как с COVID-19 проконтактируют около 70% населения, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в РФ выросло на 27 328 - до 2 681 256. Наибольший прирост зафиксирован в Москве — 5874, Санкт-Петербурге — 3771 и Подмосковье — 1484. При этом в воскресенье общий показатель по стране составлял 28 080 случаев, в субботу – 28 137, а в пятницу – 28 585."Что касается трактовки сегодняшней ситуации как выхода на плато, да, можем так считать. Но это не самоцель. Точнее, это цель системы здравоохранения, чтобы соотнести оптимально количество людей, которым требуется стационарное лечение, с ресурсами системы здравоохранения, то есть с количеством коек, аппаратуры, лекарств, врачей. Чтобы меньше людей в результате умирало", - рассказал Жемчугов.Для объективной оценки ситуации, по словам эксперта, следует также учитывать количество свободных коек, проведенных тестов и умерших. Если все эти цифры примерно одинаковы на протяжении нескольких дней, можно говорить не только о плато, но и о положительной динамике борьбы с коронавирусом."Но окончательно его распространение остановится, когда количество людей, проконтактировавших с ним, путем естественного переболевания или вакцинации - в регионе или в стране в целом - будет приближаться к 70%. Тогда начнется торможение, и с этого плато будет спуск", - добавил Жемчугов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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