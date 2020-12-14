Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589075777.html
Иммунолог заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Иммунолог заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Россия вышла на плато по коронавирусу, что являлось целью для системы здравоохранения, но окончательно распространение остановится только после того, как с... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:07
2020-12-14T11:07
распространение нового коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_c6810b0ff31e06acf704866959b75cdf.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия вышла на плато по коронавирусу, что являлось целью для системы здравоохранения, но окончательно распространение остановится только после того, как с COVID-19 проконтактируют около 70% населения, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в РФ выросло на 27 328 - до 2 681 256. Наибольший прирост зафиксирован в Москве — 5874, Санкт-Петербурге — 3771 и Подмосковье — 1484. При этом в воскресенье общий показатель по стране составлял 28 080 случаев, в субботу – 28 137, а в пятницу – 28&nbsp;585."Что касается трактовки сегодняшней ситуации как выхода на плато, да, можем так считать. Но это не самоцель. Точнее, это цель системы здравоохранения, чтобы соотнести оптимально количество людей, которым требуется стационарное лечение, с ресурсами системы здравоохранения, то есть с количеством коек, аппаратуры, лекарств, врачей. Чтобы меньше людей в результате умирало", - рассказал Жемчугов.Для объективной оценки ситуации, по словам эксперта, следует также учитывать количество свободных коек, проведенных тестов и умерших. Если все эти цифры примерно одинаковы на протяжении нескольких дней, можно говорить не только о плато, но и о положительной динамике борьбы с коронавирусом."Но окончательно его распространение остановится, когда количество людей, проконтактировавших с ним, путем естественного переболевания или вакцинации - в регионе или в стране в целом - будет приближаться к 70%. Тогда начнется торможение, и с этого плато будет спуск", - добавил Жемчугов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_391:0:2579:1641_1920x0_80_0_0_e658b6389eba0da1db78ae55ebb8d039.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

Иммунолог заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу

11:07 14.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия вышла на плато по коронавирусу, что являлось целью для системы здравоохранения, но окончательно распространение остановится только после того, как с COVID-19 проконтактируют около 70% населения, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в РФ выросло на 27 328 - до 2 681 256. Наибольший прирост зафиксирован в Москве — 5874, Санкт-Петербурге — 3771 и Подмосковье — 1484. При этом в воскресенье общий показатель по стране составлял 28 080 случаев, в субботу – 28 137, а в пятницу – 28 585.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"Что касается трактовки сегодняшней ситуации как выхода на плато, да, можем так считать. Но это не самоцель. Точнее, это цель системы здравоохранения, чтобы соотнести оптимально количество людей, которым требуется стационарное лечение, с ресурсами системы здравоохранения, то есть с количеством коек, аппаратуры, лекарств, врачей. Чтобы меньше людей в результате умирало", - рассказал Жемчугов.
Для объективной оценки ситуации, по словам эксперта, следует также учитывать количество свободных коек, проведенных тестов и умерших. Если все эти цифры примерно одинаковы на протяжении нескольких дней, можно говорить не только о плато, но и о положительной динамике борьбы с коронавирусом.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
"Но окончательно его распространение остановится, когда количество людей, проконтактировавших с ним, путем естественного переболевания или вакцинации - в регионе или в стране в целом - будет приближаться к 70%. Тогда начнется торможение, и с этого плато будет спуск", - добавил Жемчугов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВладислав ЖемчуговКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:48Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
16:48В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
16:48Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
16:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:45Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
16:33США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма
16:32Мурашко назвал условие для прекращения пандемии COVID-19
16:30В Подмосковье не выявили повышения спроса на социально-значимые продукты
16:25В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:24"Роскосмос" увидел угрозу свободному доступу России к космосу
16:23Путин утвердил порядок рассмотрения ходатайств о помиловании
16:21В Минске провели задержания на "марше пенсионеров"
16:19Косачев оценил развитие отношений России и США с приходом Байдена
Лента новостейМолния