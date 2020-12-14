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В России за сутки 18 562 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 18 562 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 18 562 человека после COVID-19, за все время - 2 124 797, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:02
2020-12-14T11:02
2020-12-14T11:02
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 18 562 человека после COVID-19, за все время - 2 124 797, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве выписано 4 932 человека, Санкт-Петербурге - 1 903, Подмосковье - 961.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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