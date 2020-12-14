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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589074344.html
В России за сутки 18 562 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 18 562 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 18 562 человека после COVID-19, за все время - 2 124 797, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:02
2020-12-14T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 18 562 человека после COVID-19, за все время - 2 124 797, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве выписано 4 932 человека, Санкт-Петербурге - 1 903, Подмосковье - 961.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 18 562 человека выздоровели от COVID-19

11:02 14.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкПалата в перепрофилированном корпусе в центре им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом
Палата в перепрофилированном корпусе в центре им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 18 562 человека после COVID-19, за все время - 2 124 797, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 18 562 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 124 797", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписано 4 932 человека, Санкт-Петербурге - 1 903, Подмосковье - 961.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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