https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589074055.html

В Москве выявили 5874 новых случая COVID-19

В Москве выявили 5874 новых случая COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 5874, Санкт-Петербурге — 3771, Подмосковье — 1484, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:01

2020-12-14T11:01

2020-12-14T11:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 5874, Санкт-Петербурге — 3771, Подмосковье — 1484, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьший темп прироста зарегистрирован в Магаданской области - 42, Еврейской автономной области - 23, Ненецком автономном округе - 5.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589047649.html

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество