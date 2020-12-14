https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589074055.html
В Москве выявили 5874 новых случая COVID-19
В Москве выявили 5874 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 5874, Санкт-Петербурге — 3771, Подмосковье — 1484, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:01
2020-12-14T11:01
2020-12-14T11:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588766543_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_ba5d412713c207c91ef16cb1e7ba74f4.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 5874, Санкт-Петербурге — 3771, Подмосковье — 1484, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьший темп прироста зарегистрирован в Магаданской области - 42, Еврейской автономной области - 23, Ненецком автономном округе - 5.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589047649.html
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588766543_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_cc96e0e1a2eae8a13c469c872da9676a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество