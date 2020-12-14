https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589060771.html

Коронавирус увеличил смертность больных сахарным диабетом на 20%

Коронавирус увеличил смертность больных сахарным диабетом на 20%

Коронавирусная инфекция увеличила на 20% смертность больных сахарным диабетом за первые шесть месяцев 2020 года, сообщила пресс-служба НМИЦ эндокринологии... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T09:34

2020-12-14T09:34

2020-12-14T09:34

распространение нового коронавируса

марина шестакова

коронавирус в россии

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Коронавирусная инфекция увеличила на 20% смертность больных сахарным диабетом за первые шесть месяцев 2020 года, сообщила пресс-служба НМИЦ эндокринологии Минздрава России.Среди умерших почти вдвое больше мужчин, чем женщин, подчеркнули в пресс-службе.Заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России – директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова, слова которой приводятся в сообщении, уточнила, что сахарный диабет сопровождается высоким содержанием сахара в крови, коронавирус "подпитывается" глюкозой и активно проникает в клетки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589059789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина шестакова, коронавирус в россии, российская академия наук, общество