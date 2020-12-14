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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589060771.html
Коронавирус увеличил смертность больных сахарным диабетом на 20%
Коронавирус увеличил смертность больных сахарным диабетом на 20%
Коронавирусная инфекция увеличила на 20% смертность больных сахарным диабетом за первые шесть месяцев 2020 года, сообщила пресс-служба НМИЦ эндокринологии... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:34
2020-12-14T09:34
распространение нового коронавируса
марина шестакова
коронавирус в россии
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Коронавирусная инфекция увеличила на 20% смертность больных сахарным диабетом за первые шесть месяцев 2020 года, сообщила пресс-служба НМИЦ эндокринологии Минздрава России.Среди умерших почти вдвое больше мужчин, чем женщин, подчеркнули в пресс-службе.Заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России – директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова, слова которой приводятся в сообщении, уточнила, что сахарный диабет сопровождается высоким содержанием сахара в крови, коронавирус "подпитывается" глюкозой и активно проникает в клетки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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марина шестакова, коронавирус в россии, российская академия наук, общество

Коронавирус увеличил смертность больных сахарным диабетом на 20%

09:34 14.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Коронавирусная инфекция увеличила на 20% смертность больных сахарным диабетом за первые шесть месяцев 2020 года, сообщила пресс-служба НМИЦ эндокринологии Минздрава России.
"За первые шесть месяцев 2020 года COVID увеличил смертность больных сахарным диабетом на 20%. По данным оперативного мониторинга НМИЦ эндокринологии, летальность при сочетании "СД + COVID-19" особенно высока у возрастных пациентов: 60-69 лет – 12,9%, 70-79 лет – 20,3%, старше 80 лет – 27,1%. А также у тех, кто страдает ожирением",- говорится в сообщении.
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09:28Распространение нового коронавируса
Названа группа людей, способная дольше всех заражать коронавирусом
Среди умерших почти вдвое больше мужчин, чем женщин, подчеркнули в пресс-службе.
Заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России – директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова, слова которой приводятся в сообщении, уточнила, что сахарный диабет сопровождается высоким содержанием сахара в крови, коронавирус "подпитывается" глюкозой и активно проникает в клетки.
"У больных сахарным диабетом ослаблена иммунная защита от вирусов, что также повышает уязвимость этих больных в условиях пандемии",- пояснила Шестакова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаМарина ШестаковаКоронавирус в РоссииРоссийская академия наукОбщество
 
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