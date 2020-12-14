https://ria.ru/20201214/klaster-1589215132.html
Кластерный подход развивает производство в Рязанской области
Кластерный подход развивает производство в Рязанской области
Кластерный подход помогает в создании новых производств в Рязанской области и становится локомотивом развития территорий, заявил губернатор Николай Любимов,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:15
2020-12-14T20:15
2020-12-14T20:15
рязанская область
россия
николай любимов
одноклассники
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владимир путин
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экономика
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РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Кластерный подход помогает в создании новых производств в Рязанской области и становится локомотивом развития территорий, заявил губернатор Николай Любимов, общаясь в понедельник с жителями региона в социальной сети "Одноклассники".Губернатор рассказал, что развитию территорий во многом способствует кластерный подход, который сейчас применяется в регионе в тех направлениях, где созданы конкурентоспособные производства. В настоящее время в области сформировано шесть кластеров, в частности, электронных приборов и оптоэлектроники, IT-кластер, станкоинструментальный кластер и инженерно-производственный кластер детских и потребительских товаров. Создается медицинский кластер, значимой частью которого станут Скопинский фармзавод, выпускающий биофармпрепараты, субстанции и препараты плазмы крови человека, а также клепиковские предприятия по изготовлению медицинских изделий.Он отметил, что в области продолжается работа по организации туркластера. В его состав войдут территории с большим туристическим потенциалом. В 2020 году начаты и готовятся к запуску новые инфраструктурные объекты – оздоровительные термы в экопарке "Поляны", апарт-отель в комплексе "Окская жемчужина", гостевые дома в "Рыбацкой деревне". Экопарк "Поляны" стал обладателем гранта Ростуризма на создание инфраструктуры нового формата – глэмпингов.Губернатор добавил, что начаты работы по спасению Торгового городка в Рязани. Там будет сформировано современное общественное пространство для сезонных мероприятий, фермерской ярмарки, кафе. В планах – включение городка в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".По словам Любимова, в регионе также продолжается работа по созданию инновационного научно-технологического центра. Старт проекту был дан в 2017 году после согласования с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20201211/zhivotnovody-1588713511.html
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россия, николай любимов, одноклассники, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир путин, рязань, рязанская область, экономика