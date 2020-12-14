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На маяке в Финском заливе нашли клад с советскими деньгами
На маяке в Финском заливе нашли клад с советскими деньгами
Начальник маяка на острове Большой Тютерс в Финском заливе в Ленинградской области при ремонте обнаружил клад в сумме почти 10 тысяч советских рублей, сообщает... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:52
2020-12-14T16:15
большой тютерс
финский залив
открытия - риа наука
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Начальник маяка на острове Большой Тютерс в Финском заливе в Ленинградской области при ремонте обнаружил клад в сумме почти 10 тысяч советских рублей, сообщает пресс-служба ЗВО.По данным пресс-службы, клад нашли во вспомогательном строении, где размещается электростанция. "Начальник маяка и техник нашли пачку денег номиналом 10 и 25 рублей. Клад мог пролежать там почти полвека - самая новая купюра датируется концом 1960-х годов. Денежные знаки останутся в музее маяка на острове", - сказано в сообщении.Как сообщили в пресс-службе, два смотрителя маяка являются единственными жителями острова Большой Тютерс.Маяк "Большой Тютерс" входит в систему навигационного оборудования гидрографического района Ленинградской военно-морской базы, осуществляет управление движением боевых кораблей и гражданских судов в этой части Финского залива, обеспечивает безопасность судоходства.
https://ria.ru/20201130/klad-1586934633.html
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большой тютерс, финский залив, открытия - риа наука

На маяке в Финском заливе нашли клад с советскими деньгами

15:52 14.12.2020 (обновлено: 16:15 14.12.2020)
 
© Фото : пресс-служба Западного военного округаБанкноты Государственного банка СССР, найденные возле маяка на острове Большой Тютерс в Ленинградской области
Банкноты Государственного банка СССР, найденные возле маяка на острове Большой Тютерс в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : пресс-служба Западного военного округа
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Начальник маяка на острове Большой Тютерс в Финском заливе в Ленинградской области при ремонте обнаружил клад в сумме почти 10 тысяч советских рублей, сообщает пресс-служба ЗВО.
"Начальник маяка, расположенного на острове Большой Тютерс в Финском заливе (Ленинградская область), в ходе ремонтных работ обнаружил клад - почти 10 тысяч рублей Государственного банка СССР", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, клад нашли во вспомогательном строении, где размещается электростанция. "Начальник маяка и техник нашли пачку денег номиналом 10 и 25 рублей. Клад мог пролежать там почти полвека - самая новая купюра датируется концом 1960-х годов. Денежные знаки останутся в музее маяка на острове", - сказано в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, два смотрителя маяка являются единственными жителями острова Большой Тютерс.
Маяк "Большой Тютерс" входит в систему навигационного оборудования гидрографического района Ленинградской военно-морской базы, осуществляет управление движением боевых кораблей и гражданских судов в этой части Финского залива, обеспечивает безопасность судоходства.
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