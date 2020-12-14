https://ria.ru/20201214/klad-1589144697.html

На маяке в Финском заливе нашли клад с советскими деньгами

На маяке в Финском заливе нашли клад с советскими деньгами

Начальник маяка на острове Большой Тютерс в Финском заливе в Ленинградской области при ремонте обнаружил клад в сумме почти 10 тысяч советских рублей, сообщает... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:52

2020-12-14T15:52

2020-12-14T16:15

большой тютерс

финский залив

открытия - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589144816_0:3:2024:1142_1920x0_80_0_0_32b718d7745dcd534cfcbedbfa8f8fa3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Начальник маяка на острове Большой Тютерс в Финском заливе в Ленинградской области при ремонте обнаружил клад в сумме почти 10 тысяч советских рублей, сообщает пресс-служба ЗВО.По данным пресс-службы, клад нашли во вспомогательном строении, где размещается электростанция. "Начальник маяка и техник нашли пачку денег номиналом 10 и 25 рублей. Клад мог пролежать там почти полвека - самая новая купюра датируется концом 1960-х годов. Денежные знаки останутся в музее маяка на острове", - сказано в сообщении.Как сообщили в пресс-службе, два смотрителя маяка являются единственными жителями острова Большой Тютерс.Маяк "Большой Тютерс" входит в систему навигационного оборудования гидрографического района Ленинградской военно-морской базы, осуществляет управление движением боевых кораблей и гражданских судов в этой части Финского залива, обеспечивает безопасность судоходства.

https://ria.ru/20201130/klad-1586934633.html

большой тютерс

финский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большой тютерс, финский залив, открытия - риа наука