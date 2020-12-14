https://ria.ru/20201214/kazakhstan-1589189789.html

Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев получил от президента РФ Владимира Путина поздравление с Днем независимости республики, сообщила пресс-служба Токаева. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T18:11

2020-12-14T18:11

2020-12-14T18:11

касым-жомарт токаев

евразийский экономический союз

снг

одкб

владимир путин

казахстан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156068/53/1560685371_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_ee7b9d5d40c91d3e14463421384a1d7c.jpg

АЛМА-АТА, 14 дек - РИА Новости. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев получил от президента РФ Владимира Путина поздравление с Днем независимости республики, сообщила пресс-служба Токаева.День независимости в Казахстане отмечается 16 и 17 декабря.По данным пресс-службы, в поздравительной телеграмме Путин отметил, что Казахстан добился больших успехов в социально-экономическом и научно-техническом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных международных проблем.Российский лидер также выразил уверенность, что совместными усилиями два государства обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур.

https://ria.ru/20200816/1575811858.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, снг, одкб, владимир путин, казахстан, в мире