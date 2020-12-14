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Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана
Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев получил от президента РФ Владимира Путина поздравление с Днем независимости республики, сообщила пресс-служба Токаева. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:11
2020-12-14T18:11
касым-жомарт токаев
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владимир путин
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 14 дек - РИА Новости. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев получил от президента РФ Владимира Путина поздравление с Днем независимости республики, сообщила пресс-служба Токаева.День независимости в Казахстане отмечается 16 и 17 декабря.По данным пресс-службы, в поздравительной телеграмме Путин отметил, что Казахстан добился больших успехов в социально-экономическом и научно-техническом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных международных проблем.Российский лидер также выразил уверенность, что совместными усилиями два государства обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур.
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касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, снг, одкб, владимир путин, казахстан, в мире

Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

18:11 14.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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АЛМА-АТА, 14 дек - РИА Новости. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев получил от президента РФ Владимира Путина поздравление с Днем независимости республики, сообщила пресс-служба Токаева.
День независимости в Казахстане отмечается 16 и 17 декабря.
По данным пресс-службы, в поздравительной телеграмме Путин отметил, что Казахстан добился больших успехов в социально-экономическом и научно-техническом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных международных проблем.

"Вызывает удовлетворение, что отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами развиваются весьма успешно", - отметил Путин, слова которого приводит пресс-служба Токаева.

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Российский лидер также выразил уверенность, что совместными усилиями два государства обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур.

"Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. От души желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам дружественного Казахстана – благополучия и процветания", – говорится в телеграмме президента России.

 
Касым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзСНГОДКБВладимир ПутинКазахстанВ мире
 
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