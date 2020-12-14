Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана
© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
АЛМА-АТА, 14 дек - РИА Новости. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев получил от президента РФ Владимира Путина поздравление с Днем независимости республики, сообщила пресс-служба Токаева.
День независимости в Казахстане отмечается 16 и 17 декабря.
По данным пресс-службы, в поздравительной телеграмме Путин отметил, что Казахстан добился больших успехов в социально-экономическом и научно-техническом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных международных проблем.
"Вызывает удовлетворение, что отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами развиваются весьма успешно", - отметил Путин, слова которого приводит пресс-служба Токаева.
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"Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. От души желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам дружественного Казахстана – благополучия и процветания", – говорится в телеграмме президента России.