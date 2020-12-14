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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201214/karabakh-1589144404.html
В Армении заявили о приоритетности определения статуса Карабаха
В Армении заявили о приоритетности определения статуса Карабаха
Глава МИД Армении Ара Айвазян на встрече в понедельник с американским и французским сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Эндрю... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:50
2020-12-14T15:50
ситуация в нагорном карабахе
ара айвазян
никол пашинян
обсе
мид армении
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 14 дек – РИА Новости. Глава МИД Армении Ара Айвазян на встрече в понедельник с американским и французским сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Эндрю Шофером и Стефаном Висконти заявил о приоритетности для Еревана вопросов определения статуса Карабаха и "деоккупации арцахских территорий"."Министр заявил, что приоритетом армянской стороны продолжает оставаться определение статуса Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) на основании права на самоопределение, деоккупация арцахских территорий, захваченных Азербайджаном, обеспечение условий для возвращения арцахских армян в свои населенные пункты, сохранение религиозных и культурных ценностей", - сообщили в пресс-службе МИД Армении.Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с процессами в зоне карабахского конфликта после прекращения огня, восстановлением и защитой прав карабахских армян. "В этом контексте глава МИД Армении подтвердил принципиальную позицию страны, согласно которой защита прав и интересов арцахских армян должна оставаться в первую очередь в рамках мирного процесса при сопредседательстве Минской группы ОБСЕ", - отмечается в сообщении.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201213/karabakh-1589026775.html
https://ria.ru/20201214/karabakh-1589100124.html
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ара айвазян, никол пашинян, обсе, мид армении, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

В Армении заявили о приоритетности определения статуса Карабаха

15:50 14.12.2020
 
© Фото : Аппарат премьер-министра АрменииГлава МИД Армении Ара Айвазян
Глава МИД Армении Ара Айвазян - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : Аппарат премьер-министра Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 дек – РИА Новости. Глава МИД Армении Ара Айвазян на встрече в понедельник с американским и французским сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Эндрю Шофером и Стефаном Висконти заявил о приоритетности для Еревана вопросов определения статуса Карабаха и "деоккупации арцахских территорий".
"Министр заявил, что приоритетом армянской стороны продолжает оставаться определение статуса Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) на основании права на самоопределение, деоккупация арцахских территорий, захваченных Азербайджаном, обеспечение условий для возвращения арцахских армян в свои населенные пункты, сохранение религиозных и культурных ценностей", - сообщили в пресс-службе МИД Армении.
Бронетранспортер БТР-82А российского миротворческого контингента на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
Вчера, 19:42Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы пресекли нарушение перемирия в Карабахе
Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с процессами в зоне карабахского конфликта после прекращения огня, восстановлением и защитой прав карабахских армян. "В этом контексте глава МИД Армении подтвердил принципиальную позицию страны, согласно которой защита прав и интересов арцахских армян должна оставаться в первую очередь в рамках мирного процесса при сопредседательстве Минской группы ОБСЕ", - отмечается в сообщении.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Бронетранспортёр российских миротворцев на автомобильной дороге Варденис-Мартуни у населенного пункта Гетаван - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
13:04Ситуация в Нагорном Карабахе
В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Нагорном Карабахе
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАра АйвазянНикол ПашинянОБСЕМИД АрменииИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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