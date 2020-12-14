https://ria.ru/20201214/karabakh-1589144404.html

В Армении заявили о приоритетности определения статуса Карабаха

В Армении заявили о приоритетности определения статуса Карабаха

Глава МИД Армении Ара Айвазян на встрече в понедельник с американским и французским сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Эндрю... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:50

2020-12-14T15:50

2020-12-14T15:50

ситуация в нагорном карабахе

ара айвазян

никол пашинян

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ильхам алиев

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ЕРЕВАН, 14 дек – РИА Новости. Глава МИД Армении Ара Айвазян на встрече в понедельник с американским и французским сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Эндрю Шофером и Стефаном Висконти заявил о приоритетности для Еревана вопросов определения статуса Карабаха и "деоккупации арцахских территорий"."Министр заявил, что приоритетом армянской стороны продолжает оставаться определение статуса Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) на основании права на самоопределение, деоккупация арцахских территорий, захваченных Азербайджаном, обеспечение условий для возвращения арцахских армян в свои населенные пункты, сохранение религиозных и культурных ценностей", - сообщили в пресс-службе МИД Армении.Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с процессами в зоне карабахского конфликта после прекращения огня, восстановлением и защитой прав карабахских армян. "В этом контексте глава МИД Армении подтвердил принципиальную позицию страны, согласно которой защита прав и интересов арцахских армян должна оставаться в первую очередь в рамках мирного процесса при сопредседательстве Минской группы ОБСЕ", - отмечается в сообщении.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201213/karabakh-1589026775.html

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