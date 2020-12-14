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Омбудсмен НКР назвал нехватку жилья главной проблемой в регионе
Омбудсмен НКР назвал нехватку жилья главной проблемой в регионе
Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил РИА Новости, что наиболее серьезной проблемой после эскалации конфликта в регионе... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:22
2020-12-14T12:22
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 14 дек – РИА Новости. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил РИА Новости, что наиболее серьезной проблемой после эскалации конфликта в регионе является нехватка жилья.По словам омбудсмена, с возобновлением в сентябре боевых действий люди оставили свое жилье, спасая себя и своих близких, но, когда бои закончились, некоторые из них обнаружили, что возвращаться уже некуда.Он отметил, что этот вопрос усугубляет неуверенность людей, которая все еще сохраняется спустя месяц после вступления в силу режима прекращения огня.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201213/bezhentsy-1589035624.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201212/turtsiya-1588950730.html
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

Омбудсмен НКР назвал нехватку жилья главной проблемой в регионе

12:22 14.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе
Мужчина на одной из улиц в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СТЕПАНАКЕРТ, 14 дек – РИА Новости. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил РИА Новости, что наиболее серьезной проблемой после эскалации конфликта в регионе является нехватка жилья.
По словам омбудсмена, с возобновлением в сентябре боевых действий люди оставили свое жилье, спасая себя и своих близких, но, когда бои закончились, некоторые из них обнаружили, что возвращаться уже некуда.
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"За полтора месяца конфликта были разрушены несколько тысяч домов. Большая часть из тех, кто лишился жилищ, по-прежнему находятся в Ереване, а потому эта проблема остается очень масштабной и актуальной", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что этот вопрос усугубляет неуверенность людей, которая все еще сохраняется спустя месяц после вступления в силу режима прекращения огня.
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"Мы должны предпринять все шаги для того, чтобы наши люди чувствовали себя в безопасности. Это первоочередный вопрос", - заявил Бегларян, добавив, что в последние недели при содействии миротворческих сил России на данном направлении была проделана большая работа.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Никол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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