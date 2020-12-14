Омбудсмен НКР назвал нехватку жилья главной проблемой в регионе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе
СТЕПАНАКЕРТ, 14 дек – РИА Новости. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил РИА Новости, что наиболее серьезной проблемой после эскалации конфликта в регионе является нехватка жилья.
По словам омбудсмена, с возобновлением в сентябре боевых действий люди оставили свое жилье, спасая себя и своих близких, но, когда бои закончились, некоторые из них обнаружили, что возвращаться уже некуда.
"За полтора месяца конфликта были разрушены несколько тысяч домов. Большая часть из тех, кто лишился жилищ, по-прежнему находятся в Ереване, а потому эта проблема остается очень масштабной и актуальной", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что этот вопрос усугубляет неуверенность людей, которая все еще сохраняется спустя месяц после вступления в силу режима прекращения огня.
"Мы должны предпринять все шаги для того, чтобы наши люди чувствовали себя в безопасности. Это первоочередный вопрос", - заявил Бегларян, добавив, что в последние недели при содействии миротворческих сил России на данном направлении была проделана большая работа.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.