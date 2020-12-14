https://ria.ru/20201214/istorik-1589142669.html

Гособвинитель просит приговорить историка Соколова к 15 годам колонии

Гособвинитель просит приговорить историка Соколова к 15 годам колонии

Гособвинение попросило 15 лет колонии строгого режима для историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передает корреспондент... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:44

2020-12-14T15:44

2020-12-14T16:22

анастасия ещенко

олег соколов (доцент спбгу)

убийство девушки доцентом спбгу

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Гособвинение попросило 15 лет колонии строгого режима для историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.Сегодня в суде начались прения сторон. Соколов, помимо убийства, обвиняется по части 1 статьи 222 УК РФ (приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов)."Окончательно путём сложения наказаний по двум статьям обвинения прошу назначить 15 лет колонии строгого режима без штрафа", - сказала прокурор.В своем выступлении гособвинитель отметила, что Соколов приобрел обрез, из которого убил Ещенко, и 488 патронов к нему и незаконно хранил их в квартире.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.Психолого-психиатрическая экспертиза Соколова, которая проводилась в институте имени Сербского, показала, что историк не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия.

https://ria.ru/20201013/sokolov-1579506052.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/sokolov-1588081244.html

санкт-петербург

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Прокурор запросил 15 лет колонии для историка Соколова. Кадры из зала суда Прокурор запросил 15 лет колонии для историка Соколова. Кадры из зала суда 2020-12-14T15:44 true PT0M35S

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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия