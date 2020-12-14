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https://ria.ru/20201214/istorik-1589142669.html
Гособвинитель просит приговорить историка Соколова к 15 годам колонии
Гособвинитель просит приговорить историка Соколова к 15 годам колонии
Гособвинение попросило 15 лет колонии строгого режима для историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передает корреспондент... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:44
2020-12-14T16:22
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Гособвинение попросило 15 лет колонии строгого режима для историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.Сегодня в суде начались прения сторон. Соколов, помимо убийства, обвиняется по части 1 статьи 222 УК РФ (приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов)."Окончательно путём сложения наказаний по двум статьям обвинения прошу назначить 15 лет колонии строгого режима без штрафа", - сказала прокурор.В своем выступлении гособвинитель отметила, что Соколов приобрел обрез, из которого убил Ещенко, и 488 патронов к нему и незаконно хранил их в квартире.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.Психолого-психиатрическая экспертиза Соколова, которая проводилась в институте имени Сербского, показала, что историк не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия.
https://ria.ru/20201013/sokolov-1579506052.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/sokolov-1588081244.html
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Прокурор запросил 15 лет колонии для историка Соколова. Кадры из зала суда
Прокурор запросил 15 лет колонии для историка Соколова. Кадры из зала суда
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

Гособвинитель просит приговорить историка Соколова к 15 годам колонии

15:44 14.12.2020 (обновлено: 16:22 14.12.2020)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Гособвинение попросило 15 лет колонии строгого режима для историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
Сегодня в суде начались прения сторон. Соколов, помимо убийства, обвиняется по части 1 статьи 222 УК РФ (приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).
"Окончательно путём сложения наказаний по двум статьям обвинения прошу назначить 15 лет колонии строгого режима без штрафа", - сказала прокурор.
В своем выступлении гособвинитель отметила, что Соколов приобрел обрез, из которого убил Ещенко, и 488 патронов к нему и незаконно хранил их в квартире.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 03:25
Соколов раскрыл неожиданные подробности в деле об убийстве Ещенко
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
Психолого-психиатрическая экспертиза Соколова, которая проводилась в институте имени Сербского, показала, что историк не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия.
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 18:21
Адвокат: Историк Соколов тщательно планировал убийство Ещенко
 
Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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