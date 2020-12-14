Производители сахара, хлеба и переработчики муки получат господдержку
12:59 14.12.2020 (обновлено: 14:10 14.12.2020)
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Производители сахара, хлеба и переработчики муки в 2021 году получат господдержку, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
В понедельник на оперативном совещании у премьер-министра с вице-премьерами он доложил о мерах по стабилизации цен на продовольствие.
"По сахару: производители смогут получать льготные кредиты по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свеклы для переработки", - сказал Решетников. Он также отметил, что Минсельхозу предстоит провести работу по увеличению посевных площадей под сахарную свеклу в следующем году.
"Для поддержки производителей муки и хлебопекарен Минсельхозом внесены в правительство проекты постановлений, которые предусматривают субсидию мукомолам на возмещение части затрат, связанной с приобретением продовольственной пшеницы, и хлебопекам на возмещение части затрат, связанной с приобретением муки", - добавил глава Минэкономразвития.
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, объем поддержки производителей сахара составит в следующем году порядка 2 миллиардов рублей, на субсидии мукомолам будет направлено свыше 4,2 миллиарда рублей, на субсидии хлебопекам - 3 миллиарда рублей.