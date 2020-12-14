https://ria.ru/20201214/gospodderzhka-1589098543.html

Производители сахара, хлеба и переработчики муки получат господдержку

Производители сахара, хлеба и переработчики муки получат господдержку

Производители сахара, хлеба и переработчики муки в 2021 году получат господдержку, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:59

2020-12-14T12:59

2020-12-14T14:10

максим решетников

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Производители сахара, хлеба и переработчики муки в 2021 году получат господдержку, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.В понедельник на оперативном совещании у премьер-министра с вице-премьерами он доложил о мерах по стабилизации цен на продовольствие."Для поддержки производителей муки и хлебопекарен Минсельхозом внесены в правительство проекты постановлений, которые предусматривают субсидию мукомолам на возмещение части затрат, связанной с приобретением продовольственной пшеницы, и хлебопекам на возмещение части затрат, связанной с приобретением муки", - добавил глава Минэкономразвития.По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, объем поддержки производителей сахара составит в следующем году порядка 2 миллиардов рублей, на субсидии мукомолам будет направлено свыше 4,2 миллиарда рублей, на субсидии хлебопекам - 3 миллиарда рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/tseny-1589069769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим решетников, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика