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Производители сахара, хлеба и переработчики муки получат господдержку
Производители сахара, хлеба и переработчики муки получат господдержку
Производители сахара, хлеба и переработчики муки в 2021 году получат господдержку, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:59
2020-12-14T14:10
максим решетников
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Производители сахара, хлеба и переработчики муки в 2021 году получат господдержку, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.В понедельник на оперативном совещании у премьер-министра с вице-премьерами он доложил о мерах по стабилизации цен на продовольствие."Для поддержки производителей муки и хлебопекарен Минсельхозом внесены в правительство проекты постановлений, которые предусматривают субсидию мукомолам на возмещение части затрат, связанной с приобретением продовольственной пшеницы, и хлебопекам на возмещение части затрат, связанной с приобретением муки", - добавил глава Минэкономразвития.По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, объем поддержки производителей сахара составит в следующем году порядка 2 миллиардов рублей, на субсидии мукомолам будет направлено свыше 4,2 миллиарда рублей, на субсидии хлебопекам - 3 миллиарда рублей.
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максим решетников, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Производители сахара, хлеба и переработчики муки получат господдержку

12:59 14.12.2020 (обновлено: 14:10 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПачки с сахаром на полке магазина
Пачки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Производители сахара, хлеба и переработчики муки в 2021 году получат господдержку, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
В понедельник на оперативном совещании у премьер-министра с вице-премьерами он доложил о мерах по стабилизации цен на продовольствие.
"По сахару: производители смогут получать льготные кредиты по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свеклы для переработки", - сказал Решетников. Он также отметил, что Минсельхозу предстоит провести работу по увеличению посевных площадей под сахарную свеклу в следующем году.
"Для поддержки производителей муки и хлебопекарен Минсельхозом внесены в правительство проекты постановлений, которые предусматривают субсидию мукомолам на возмещение части затрат, связанной с приобретением продовольственной пшеницы, и хлебопекам на возмещение части затрат, связанной с приобретением муки", - добавил глава Минэкономразвития.
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, объем поддержки производителей сахара составит в следующем году порядка 2 миллиардов рублей, на субсидии мукомолам будет направлено свыше 4,2 миллиарда рублей, на субсидии хлебопекам - 3 миллиарда рублей.
Сахарный песок на прилавке в супермаркете - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
10:39Сказано в эфире
Эксперт оценил меры по фиксированию цен на сахар и подсолнечное масло
 
Максим РешетниковМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
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