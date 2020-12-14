Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201214/gorbachev-1589122258.html
Жириновский предрек появление "китайского Горбачева"
Жириновский предрек появление "китайского Горбачева"
Западный мир во главе с США будет "внедрять китайского Горбачева", чтобы ослабить КНР, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский на 32-м съезде ЛДПР. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:22
2020-12-14T14:45
лдпр
михаил горбачев
владимир жириновский
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123458_0:212:3174:1997_1920x0_80_0_0_4e22add28f528fbf308fdad92af56c54.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Западный мир во главе с США будет "внедрять китайского Горбачева", чтобы ослабить КНР, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский на 32-м съезде ЛДПР."Что будет делать Америка и Западный мир? Китай расшатывать. Пусть Россия живет как хочет, а по Китаю ударим.. Что будут делать? Внедрять китайского "Горбачева". Это можно сделать, ибо огромное количество китайцев учится за рубежом, миллионы, десятки миллионов. Потом они возвращаются. Там их можно обработать", - сказал Жириновский.По его мнению, с появлением "китайского Горбачева" в КНР будет введён запрет коммунистической идеологии и переход к многопартийной системе."На 10-15 государств разделят, ликвидация ядерного оружия и создание армии, новой китайской, в антирусском духе. Мол, посмотрите, китайцы, это вам принадлежало - Владивосток и часть Сибири", - сказал Жириновский.
https://ria.ru/20201116/kitay-1584727341.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123458_445:0:3174:2047_1920x0_80_0_0_3ce78640162d1d76ad452f74f80cd681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лдпр, михаил горбачев, владимир жириновский, китай, сша, в мире

Жириновский предрек появление "китайского Горбачева"

14:22 14.12.2020 (обновлено: 14:45 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Западный мир во главе с США будет "внедрять китайского Горбачева", чтобы ослабить КНР, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский на 32-м съезде ЛДПР.
"Что будет делать Америка и Западный мир? Китай расшатывать. Пусть Россия живет как хочет, а по Китаю ударим.. Что будут делать? Внедрять китайского "Горбачева". Это можно сделать, ибо огромное количество китайцев учится за рубежом, миллионы, десятки миллионов. Потом они возвращаются. Там их можно обработать", - сказал Жириновский.
По его мнению, с появлением "китайского Горбачева" в КНР будет введён запрет коммунистической идеологии и переход к многопартийной системе.
"На 10-15 государств разделят, ликвидация ядерного оружия и создание армии, новой китайской, в антирусском духе. Мол, посмотрите, китайцы, это вам принадлежало - Владивосток и часть Сибири", - сказал Жириновский.
Покупатели в торговом центре в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 08:00
Обязаны ли законодатели быть патриотами? Пекин говорит — да
 
ЛДПРМихаил ГорбачевВладимир ЖириновскийКитайСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:48Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
16:48В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
16:48Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
16:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:45Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
16:33США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма
16:32Мурашко назвал условие для прекращения пандемии COVID-19
16:30В Подмосковье не выявили повышения спроса на социально-значимые продукты
16:25В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:24"Роскосмос" увидел угрозу свободному доступу России к космосу
16:23Путин утвердил порядок рассмотрения ходатайств о помиловании
16:21В Минске провели задержания на "марше пенсионеров"
16:19Косачев оценил развитие отношений России и США с приходом Байдена
Лента новостейМолния