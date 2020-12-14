https://ria.ru/20201214/gorbachev-1589122258.html
Жириновский предрек появление "китайского Горбачева"
Жириновский предрек появление "китайского Горбачева"
Западный мир во главе с США будет "внедрять китайского Горбачева", чтобы ослабить КНР, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский на 32-м съезде ЛДПР. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:22
2020-12-14T14:22
2020-12-14T14:45
лдпр
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Западный мир во главе с США будет "внедрять китайского Горбачева", чтобы ослабить КНР, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский на 32-м съезде ЛДПР."Что будет делать Америка и Западный мир? Китай расшатывать. Пусть Россия живет как хочет, а по Китаю ударим.. Что будут делать? Внедрять китайского "Горбачева". Это можно сделать, ибо огромное количество китайцев учится за рубежом, миллионы, десятки миллионов. Потом они возвращаются. Там их можно обработать", - сказал Жириновский.По его мнению, с появлением "китайского Горбачева" в КНР будет введён запрет коммунистической идеологии и переход к многопартийной системе."На 10-15 государств разделят, ликвидация ядерного оружия и создание армии, новой китайской, в антирусском духе. Мол, посмотрите, китайцы, это вам принадлежало - Владивосток и часть Сибири", - сказал Жириновский.
https://ria.ru/20201116/kitay-1584727341.html
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лдпр, михаил горбачев, владимир жириновский, китай, сша, в мире