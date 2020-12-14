https://ria.ru/20201214/gonka-1589134697.html
Косачев: Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений в космосе
Косачев: Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений в космосе
Россия не позволит США втянуть себя в гонку за безудержную милитаризацию космоса, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:11
2020-12-14T15:11
2020-12-14T15:11
совет федерации рф
константин косачев
сша
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Россия не позволит США втянуть себя в гонку за безудержную милитаризацию космоса, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.По его словам, Россия и США – две главные космические державы. "Однако США в национальной космической доктрине делают ставку на одностороннее преимущество. Америке, чей военный бюджет в несколько раз превышает российский, соблазнительно втянуть нашу страну в затратную программу освоения космического пространства в военных целях", - сказал сенатор в понедельник в эфире телеканала "Вместе РФ".Политик уверен, что "как и на земле, и в космосе мы не дадим себя в такие гонки втянуть". По его словам, российская сторона прекрасно понимает экономические последствия и делает ставку на высокие технологии.Косачев считает, что милитаризация космоса опасна в двух аспектах. "Это - военная угроза и политические последствия, поскольку любую гонку вооружений проще остановить вначале", - добавил он.По его словам, эти предложения России не получают отклика со стороны США. "Им выгодно держать эту сферу вне международно-правового контроля, потому что они рассчитывают на то, что... им удастся свое одностороннее военное преимущество де факто зафиксировать. Не удастся", - заключил политик.
https://ria.ru/20201211/kosmos-1588827682.html
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совет федерации рф, константин косачев, сша
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости.
Россия не позволит США
втянуть себя в гонку за безудержную милитаризацию космоса, заявил глава международного комитета Совета Федерации
Константин Косачев.
По его словам, Россия и США – две главные космические державы. "Однако США в национальной космической доктрине делают ставку на одностороннее преимущество. Америке, чей военный бюджет в несколько раз превышает российский, соблазнительно втянуть нашу страну в затратную программу освоения космического пространства в военных целях", - сказал сенатор в понедельник в эфире телеканала "Вместе РФ
".
Политик уверен, что "как и на земле, и в космосе мы не дадим себя в такие гонки втянуть". По его словам, российская сторона прекрасно понимает экономические последствия и делает ставку на высокие технологии.
Косачев считает, что милитаризация космоса опасна в двух аспектах. "Это - военная угроза и политические последствия, поскольку любую гонку вооружений проще остановить вначале", - добавил он.
"Поэтому наша позиция заключается в том, чтобы на раннем этапе не допустить безудержную милитаризацию космоса", - сказал Косачев.
По его словам, эти предложения России не получают отклика со стороны США. "Им выгодно держать эту сферу вне международно-правового контроля, потому что они рассчитывают на то, что... им удастся свое одностороннее военное преимущество де факто зафиксировать. Не удастся", - заключил политик.