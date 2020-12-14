https://ria.ru/20201214/gigiena-1589195025.html

ВОЗ и ЮНИСЕФ заявили об опасности нарушения гигиены в медцентрах

ВОЗ и ЮНИСЕФ заявили об опасности нарушения гигиены в медцентрах

Почти 1,8 миллиарда человек подвергаются повышенному риску заражения COVID-19, так как они пользуются услугами или работают в медицинских учреждениях, не... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T18:37

2020-12-14T18:37

2020-12-14T18:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

коронавирусы

здоровье - общество

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ЖЕНЕВА, 14 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Почти 1,8 миллиарда человек подвергаются повышенному риску заражения COVID-19, так как они пользуются услугами или работают в медицинских учреждениях, не имеющих базовых услуг водоснабжения, говорится в совместном заявлении ВОЗ и ЮНИСЕФ, опубликованном в понедельник."Работа в медицинских учреждениях без воды, санитарии и гигиены сродни направлению медсестер и врачей на работу без средств индивидуальной защиты. Водоснабжение, санитария и гигиена в медицинских учреждениях имеют основополагающее значение для прекращения распространения COVID-19. Но все еще существуют серьезные пробелы, которые необходимо преодолеть, особенно в наименее развитых странах", - приводятся в заявлении слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.Как отмечается, пандемия указала на основные факторы уязвимости систем здравоохранения по всему миру, включая неадекватную профилактику инфекций и контроль за ними, а также отсутствие должной санитарии и чистой воды в ряде медицинских учреждений.Эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ оценили данные о гигиене в 760 тысячах медицинских учреждений в 165 странах. Хуже всего ситуация складывается в 47 наименее развитых государствах. В каждом втором медицинском учреждении нет питьевой воды, в каждом четвертом медицинском учреждении отсутствуют средства гигиены рук в местах оказания помощи, а в каждом пятом отсутствуют базовые санитарно-гигиенические услуги."Отправка медицинских работников и людей, нуждающихся в лечении, в учреждения, где нет чистой воды, безопасных туалетов или даже мыла, подвергает их жизнь риску. Это, безусловно, было верно и до пандемии COVID-19, но в этом году эти диспропорции невозможно игнорировать", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.По предварительным оценкам двух организаций, пока еще возможно исправить ситуацию. Для этого потребуется выделить примерно 1,20 долларов США в год на душу населения. При этом на каждый вложенный доллар прибыль от сохранения здоровья медицинским работникам, будет равняться 1,5 доллара США.По данным ВОЗ за октябрь 2020 года, число случаев инфицирования COVID-19 среди медицинских работников намного превышает число случаев инфицирования среди населения в целом. Медицинские работники составляют менее 3% населения, но на них приходится 14% всех случаев COVID -19 в мире, о которых сообщается ВОЗ. Поэтому обеспечение медицинских работников основными средствами водоснабжения и гигиены является настоятельной необходимостью.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/pandemiya-1589156954.html

https://ria.ru/20201214/pandemiya-1589142214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, воз, юнисеф, сша, в мире