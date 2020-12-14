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В Ереване завершилось шествие оппозиции, требовавшей отставки Пашиняна
В Ереване завершилось шествие оппозиции, требовавшей отставки Пашиняна
Многотысячное шествие оппозиции в Ереване, участники которого требовали отставки премьера страны Никола Пашиняна, завершилось, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:26
2020-12-14T19:26
2020-12-14T19:26
никол пашинян
нагорный карабах
ереван
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 14 дек - РИА Новости. Многотысячное шествие оппозиции в Ереване, участники которого требовали отставки премьера страны Никола Пашиняна, завершилось, передает корреспондент РИА Новости.Участники шествия начали с окраины столицы и прошли по центральным улицам Еревана. Акция завершилась у одной из церквей в центре города.Организаторы акции заявили, что во вторник в 16.00 (15.00 мск) будет организована новая акция протеста.Шествие во вторник прошло без серьезных инцидентов, задержанных не было.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201214/pashinyan-1589084637.html
нагорный карабах
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Противники Пашиняна скандируют лозунги на шествии в центре Еревана
В центре столицы Армении началось шествие оппозиционеров, требующих отставки Пашиняна. Люди идут с плакатами и скандируют лозунги.
2020-12-14T19:26
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никол пашинян, нагорный карабах, ереван, азербайджан, армения, в мире