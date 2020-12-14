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Минцифры попросило смягчить требования к операторам доставки лекарств
Минцифры попросило смягчить требования к операторам доставки лекарств
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев попросил председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева смягчить требования к операторам по доставке лекарств, чтобы... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:37
2020-12-14T15:37
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
единая россия
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев попросил председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева смягчить требования к операторам по доставке лекарств, чтобы вовлечь крупнейших онлайн-ритейлеров в процесс доставки медикаментов."У нас есть ведущие крупные агрегаторы, это и "Яндекс", и Mail.ru, и Ozon, и Wildberries, у которых огромные курьерские сети, полностью отлаженная технология быстрой доставки товаров, продуктов питания, еды", - добавил министр.Глава Минцифры указал, что по текущим требованиям эти торговые сети не могут быть включены в процесс доставки лекарств. "Нам кажется, что они технологически готовы, могут нести ответственность. Если у них будут подписаны соглашения с аптечными сетями, то собственно это позволит безопасно, быстро и качественно организовать доставку лекарств, используя все возможности этих сетей", - резюмировал Шадаев.
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максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), единая россия, общество

Минцифры попросило смягчить требования к операторам доставки лекарств

15:37 14.12.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудник аптеки
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев попросил председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева смягчить требования к операторам по доставке лекарств, чтобы вовлечь крупнейших онлайн-ритейлеров в процесс доставки медикаментов.
"Дмитрий Анатольевич, очень важно, с точки зрения доставки лекарств ... требования к операторам по доставке лекарств уменьшить", - сказал Шадаев в ходе социального онлайн-форума "Единой России".
"У нас есть ведущие крупные агрегаторы, это и "Яндекс", и Mail.ru, и Ozon, и Wildberries, у которых огромные курьерские сети, полностью отлаженная технология быстрой доставки товаров, продуктов питания, еды", - добавил министр.
Глава Минцифры указал, что по текущим требованиям эти торговые сети не могут быть включены в процесс доставки лекарств. "Нам кажется, что они технологически готовы, могут нести ответственность. Если у них будут подписаны соглашения с аптечными сетями, то собственно это позволит безопасно, быстро и качественно организовать доставку лекарств, используя все возможности этих сетей", - резюмировал Шадаев.
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 29.05.2020
29 мая, 12:45
"Почта России" займется доставкой лекарств
 
Максут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Единая РоссияОбщество
 
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