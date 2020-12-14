https://ria.ru/20201214/dostavka-1589141251.html

Минцифры попросило смягчить требования к операторам доставки лекарств

Минцифры попросило смягчить требования к операторам доставки лекарств

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев попросил председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева смягчить требования к операторам по доставке лекарств, чтобы... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:37

2020-12-14T15:37

2020-12-14T15:37

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

единая россия

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев попросил председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева смягчить требования к операторам по доставке лекарств, чтобы вовлечь крупнейших онлайн-ритейлеров в процесс доставки медикаментов."У нас есть ведущие крупные агрегаторы, это и "Яндекс", и Mail.ru, и Ozon, и Wildberries, у которых огромные курьерские сети, полностью отлаженная технология быстрой доставки товаров, продуктов питания, еды", - добавил министр.Глава Минцифры указал, что по текущим требованиям эти торговые сети не могут быть включены в процесс доставки лекарств. "Нам кажется, что они технологически готовы, могут нести ответственность. Если у них будут подписаны соглашения с аптечными сетями, то собственно это позволит безопасно, быстро и качественно организовать доставку лекарств, используя все возможности этих сетей", - резюмировал Шадаев.

https://ria.ru/20200529/1572167849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), единая россия, общество