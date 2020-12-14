https://ria.ru/20201214/dorodnova-1589085531.html

Верная домработница Пугачевой и Киркорова на старости лет осталась одна

Верная домработница Пугачевой и Киркорова на старости лет осталась одна

Людмила Дороднова — домработница Люся, которая 30 лет работала у Аллы Пугачевой, а затем у Филиппа Киркорова, в передаче НТВ "Звезды сошлись" рассказала ведущей РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:06

2020-12-14T14:06

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лера кудрявцева

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алла пугачева

москва

шоубиз

филипп киркоров

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Людмила Дороднова — домработница Люся, которая 30 лет работала у Аллы Пугачевой, а затем у Филиппа Киркорова, в передаче НТВ "Звезды сошлись" рассказала ведущей Лере Кудрявцевой, что осталась в одиночестве. Люся сообщила, что в мае певец уволил ее. По словам Дородновой, разговоры об этом шли в течение последних трех лет.Она предполагает, что все дело в возрасте: в этом году самой известной домработнице России исполнится 80 лет. "Насколько я сама слышала, он ищет новую домработницу, которая будет поживее и помоложе", — призналась Людмила Дороднова. Однако Лера Кудрявцева настояла на том, чтобы Люся назвала реальную причину, из-за которой Киркоров попросил ее собрать вещи и уехать. "Не знаю. Может, кто-то чего-то ему нашептал на меня", — предположила она. "А конфликта не было никакого?" — поинтересовались у Люси.Людмила Дороднова опровергла версию гостей в студии и телеведущих о том, что могла разозлить Филиппа Киркорова колким словом и замечанием. Она уверена, что кому-то просто надо было "пройти в дом" певца и занять ее место. Она также заявила, что после жизни бок о бок с такими людьми, как Пугачева и Киркоров, к другим не пойдет ни за какие деньги. Сейчас Люся живет в однокомнатной квартире на юго-востоке Москвы и не теряет надежды, что певец позовет ее обратно в свой дом.

https://ria.ru/20201012/kirkorov-1579407111.html

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лера кудрявцева, знаменитости, звезды, алла пугачева, москва, филипп киркоров