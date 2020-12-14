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Власти Ленобласти сокращают очереди в детсады
Власти Ленобласти сокращают очереди в детсады
В Ленинградской области в этом году построены девять детских садов, еще четыре открылись после реновации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:02
2020-12-14T11:02
2020-12-14T11:02
ленинградская область
детские сады
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. В Ленинградской области в этом году построены девять детских садов, еще четыре открылись после реновации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, такие нормы заложены в законопроекте "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах", который находится на рассмотрении в областном парламенте и уже прошел первое чтение."Только за девять месяцев этого года в Ленинградской области благодаря введению новых объектов удалось создать 2681 место в дошкольных учреждениях", — сообщил представитель пресс-службы.Он напомнил, что Ленинградская область — один из немногих регионов, решающих проблему нехватки мест в детских садах с помощью прямых выплат из собственного бюджета. Практика предоставления компенсации семьям в случае неполучения места в детском саду прописана в "Социальном кодексе Ленинградской области"."В уходящем году был скорректирован механизм предоставления компенсации, благодаря чему количество получателей увеличилось. По новым условиям, ежемесячную субсидию в размере 9500 рублей могут получать семьи, которые стоят на очереди в детский сад более одного года (ранее было 1,5 года) и имеют среднедушевой доход 31900 рублей и менее. По данным на декабрь 2020 года, компенсация за непредоставление места в Ленинградской области выплачивается на 3686 детей", — отметили в пресс-службе.
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детские сады
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости
. В Ленинградской области
в этом году построены девять детских садов, еще четыре открылись после реновации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Кроме того, до конца 2025 года планируется создание не менее 50 детских садов, а с 2021 года ежегодно будет проводиться реновация как минимум пяти дошкольных организаций ежегодно", — отметил собеседник агентства.
По его словам, такие нормы заложены в законопроекте "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах", который находится на рассмотрении в областном парламенте и уже прошел первое чтение.
"Только за девять месяцев этого года в Ленинградской области благодаря введению новых объектов удалось создать 2681 место в дошкольных учреждениях", — сообщил представитель пресс-службы.
Он напомнил, что Ленинградская область — один из немногих регионов, решающих проблему нехватки мест в детских садах с помощью прямых выплат из собственного бюджета. Практика предоставления компенсации семьям в случае неполучения места в детском саду прописана в "Социальном кодексе Ленинградской области".
"В уходящем году был скорректирован механизм предоставления компенсации, благодаря чему количество получателей увеличилось. По новым условиям, ежемесячную субсидию в размере 9500 рублей могут получать семьи, которые стоят на очереди в детский сад более одного года (ранее было 1,5 года) и имеют среднедушевой доход 31900 рублей и менее. По данным на декабрь 2020 года, компенсация за непредоставление места в Ленинградской области выплачивается на 3686 детей", — отметили в пресс-службе.