https://ria.ru/20201214/detsad-1589074585.html

Власти Ленобласти сокращают очереди в детсады

Власти Ленобласти сокращают очереди в детсады

В Ленинградской области в этом году построены девять детских садов, еще четыре открылись после реновации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:02

2020-12-14T11:02

2020-12-14T11:02

ленинградская область

детские сады

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. В Ленинградской области в этом году построены девять детских садов, еще четыре открылись после реновации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, такие нормы заложены в законопроекте "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах", который находится на рассмотрении в областном парламенте и уже прошел первое чтение."Только за девять месяцев этого года в Ленинградской области благодаря введению новых объектов удалось создать 2681 место в дошкольных учреждениях", — сообщил представитель пресс-службы.Он напомнил, что Ленинградская область — один из немногих регионов, решающих проблему нехватки мест в детских садах с помощью прямых выплат из собственного бюджета. Практика предоставления компенсации семьям в случае неполучения места в детском саду прописана в "Социальном кодексе Ленинградской области"."В уходящем году был скорректирован механизм предоставления компенсации, благодаря чему количество получателей увеличилось. По новым условиям, ежемесячную субсидию в размере 9500 рублей могут получать семьи, которые стоят на очереди в детский сад более одного года (ранее было 1,5 года) и имеют среднедушевой доход 31900 рублей и менее. По данным на декабрь 2020 года, компенсация за непредоставление места в Ленинградской области выплачивается на 3686 детей", — отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201211/podderzhka-1588750085.html

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детские сады