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https://ria.ru/20201214/biznes-1589051920.html
Названы самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу
Названы самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу
Самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу - Санкт-Петербург, Москва и Сочи, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T07:16
2020-12-14T07:16
туризм
россия
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу - Санкт-Петербург, Москва и Сочи, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, чья работа предполагает возможность командировок, из 228 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 10 ноября по 4 декабря.Самый желанный город для следующей командировки у жителей Москвы - Санкт-Петербург, у жителей Северной столицы - Москва. В топ-3 у сотрудников из двух столиц входят также Владивосток и Сочи.О деловом визите в Москву больше всего мечтают сотрудники из Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Перми, Ростова-на-Дону и Уфы. Санкт-Петербург же является самым желанным городом для командировок для респондентов из Воронежа, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары и Челябинска.В Сочи помимо сотрудников компаний из Москвы и Санкт-Петербурга хотят работники из Екатеринбурга, Красноярска, Омска и Самары. Нанести бизнес-визит в Казань мечтают работники из Волгограда, Красноярска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Уфы, отмечают аналитики."О деловой поездке во Владивосток говорили не только москвичи и петербуржцы, но и респонденты из Нижнего Новгорода и Новосибирска. Екатеринбург интересен сотрудникам из Казани, Перми и Челябинска. Поехать в следующую командировку в Новосибирск хотят жители Воронежа, Омска и Ростова-на-Дону", - резюмировали авторы исследования.
https://ria.ru/20201210/poezdki-1588485372.html
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россия, общество

Названы самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу

07:16 14.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина с портфелем на эскалаторе
Мужчина с портфелем на эскалаторе - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу - Санкт-Петербург, Москва и Сочи, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, чья работа предполагает возможность командировок, из 228 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 10 ноября по 4 декабря.
"Наиболее популярный город для деловых визитов — Санкт-Петербург (16%). О командировке в Москву мечтает каждый девятый (11%). Сочи на третьем месте с 5% голосов. По 4% опрошенных хотели бы нанести деловой визит во Владивосток, Казань и Калининград. В Краснодар мечтают поехать в командировку 3%, в Екатеринбург и Новосибирск — по 2%", - говорится в исследовании. При этом каждому десятому не важно, в какой город его направят с рабочим визитом.
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Самый желанный город для следующей командировки у жителей Москвы - Санкт-Петербург, у жителей Северной столицы - Москва. В топ-3 у сотрудников из двух столиц входят также Владивосток и Сочи.
О деловом визите в Москву больше всего мечтают сотрудники из Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Перми, Ростова-на-Дону и Уфы. Санкт-Петербург же является самым желанным городом для командировок для респондентов из Воронежа, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары и Челябинска.
В Сочи помимо сотрудников компаний из Москвы и Санкт-Петербурга хотят работники из Екатеринбурга, Красноярска, Омска и Самары. Нанести бизнес-визит в Казань мечтают работники из Волгограда, Красноярска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Уфы, отмечают аналитики.
"О деловой поездке во Владивосток говорили не только москвичи и петербуржцы, но и респонденты из Нижнего Новгорода и Новосибирска. Екатеринбург интересен сотрудникам из Казани, Перми и Челябинска. Поехать в следующую командировку в Новосибирск хотят жители Воронежа, Омска и Ростова-на-Дону", - резюмировали авторы исследования.
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