https://ria.ru/20201214/biznes-1589051920.html

Названы самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу

Названы самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу

Самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу - Санкт-Петербург, Москва и Сочи, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob,... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T07:16

2020-12-14T07:16

2020-12-14T07:16

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россия

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу - Санкт-Петербург, Москва и Сочи, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, чья работа предполагает возможность командировок, из 228 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 10 ноября по 4 декабря.Самый желанный город для следующей командировки у жителей Москвы - Санкт-Петербург, у жителей Северной столицы - Москва. В топ-3 у сотрудников из двух столиц входят также Владивосток и Сочи.О деловом визите в Москву больше всего мечтают сотрудники из Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Перми, Ростова-на-Дону и Уфы. Санкт-Петербург же является самым желанным городом для командировок для респондентов из Воронежа, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары и Челябинска.В Сочи помимо сотрудников компаний из Москвы и Санкт-Петербурга хотят работники из Екатеринбурга, Красноярска, Омска и Самары. Нанести бизнес-визит в Казань мечтают работники из Волгограда, Красноярска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Уфы, отмечают аналитики."О деловой поездке во Владивосток говорили не только москвичи и петербуржцы, но и респонденты из Нижнего Новгорода и Новосибирска. Екатеринбург интересен сотрудникам из Казани, Перми и Челябинска. Поехать в следующую командировку в Новосибирск хотят жители Воронежа, Омска и Ростова-на-Дону", - резюмировали авторы исследования.

https://ria.ru/20201210/poezdki-1588485372.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/tanzaniya-1588420571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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