https://ria.ru/20201214/baskov-1589047144.html

Басков объяснил, почему запросил помощь у государства в виде МРОТ

Басков объяснил, почему запросил помощь у государства в виде МРОТ

Певец Николай Басков рассказал в эфире НТВ, почему во время пандемии COVID-19 обратился за помощью к государству. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T02:29

2020-12-14T02:29

2020-12-14T12:10

шоубиз

коронавирус covid-19

россия

николай басков

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Певец Николай Басков рассказал в эфире НТВ, почему во время пандемии COVID-19 обратился за помощью к государству.По словам артиста, он уже давно "вскрыл кубышку" со сбережениями."Представляете, у нас нету концертов или еще что-то, а на тебе находится огромное количество людей. Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату. Это, на самом деле, крупные суммы денег, потому что у меня работают 38 человек. У кого-то ипотека, у кого-то квартира, семьи, дети", — заявил Басков.О проблемах с финансами из-за пандемии коронавируса заявляли многие российские артисты. Так, шоумен и бодибилдер Сергей Глушко весной пожаловался на то, что пандемия ударила по доходам его семьи. Кроме того, юмористка Елена Воробей предложила артистам давать льготы на продукты. О финансовых проблемах музыкантов неоднократно рассказывал и продюсер Иосиф Пригожин.

https://ria.ru/20201205/makarskiy-1587841468.html

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коронавирус covid-19, россия, николай басков