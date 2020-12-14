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Шоубиз
https://ria.ru/20201214/baskov-1589047144.html
Басков объяснил, почему запросил помощь у государства в виде МРОТ
Басков объяснил, почему запросил помощь у государства в виде МРОТ
Певец Николай Басков рассказал в эфире НТВ, почему во время пандемии COVID-19 обратился за помощью к государству. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T02:29
2020-12-14T12:10
шоубиз
коронавирус covid-19
россия
николай басков
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Певец Николай Басков рассказал в эфире НТВ, почему во время пандемии COVID-19 обратился за помощью к государству.По словам артиста, он уже давно "вскрыл кубышку" со сбережениями."Представляете, у нас нету концертов или еще что-то, а на тебе находится огромное количество людей. Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату. Это, на самом деле, крупные суммы денег, потому что у меня работают 38 человек. У кого-то ипотека, у кого-то квартира, семьи, дети", — заявил Басков.О проблемах с финансами из-за пандемии коронавируса заявляли многие российские артисты. Так, шоумен и бодибилдер Сергей Глушко весной пожаловался на то, что пандемия ударила по доходам его семьи. Кроме того, юмористка Елена Воробей предложила артистам давать льготы на продукты. О финансовых проблемах музыкантов неоднократно рассказывал и продюсер Иосиф Пригожин.
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коронавирус covid-19, россия, николай басков

Басков объяснил, почему запросил помощь у государства в виде МРОТ

02:29 14.12.2020 (обновлено: 12:10 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Николай Басков
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Певец Николай Басков рассказал в эфире НТВ, почему во время пандемии COVID-19 обратился за помощью к государству.
По словам артиста, он уже давно "вскрыл кубышку" со сбережениями.
"Представляете, у нас нету концертов или еще что-то, а на тебе находится огромное количество людей. Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату. Это, на самом деле, крупные суммы денег, потому что у меня работают 38 человек. У кого-то ипотека, у кого-то квартира, семьи, дети", — заявил Басков.
О проблемах с финансами из-за пандемии коронавируса заявляли многие российские артисты. Так, шоумен и бодибилдер Сергей Глушко весной пожаловался на то, что пандемия ударила по доходам его семьи. Кроме того, юмористка Елена Воробей предложила артистам давать льготы на продукты. О финансовых проблемах музыкантов неоднократно рассказывал и продюсер Иосиф Пригожин.
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ШоубизКоронавирус COVID-19РоссияНиколай Басков
 
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