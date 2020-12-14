https://ria.ru/20201214/avtomobil-1589173633.html

Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Казахстане

Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Казахстане

Водитель легкового автомобиля в условиях гололеда врезался в шлагбаум посольства России в столице Казахстана, пострадавших в результате происшествия нет,... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:59

2020-12-14T16:59

2020-12-14T16:59

россия

нур-султан

казахстан

в мире

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АЛМА-АТА, 14 дек - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля в условиях гололеда врезался в шлагбаум посольства России в столице Казахстана, пострадавших в результате происшествия нет, сообщила пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.По данным полиции, ДТП произошло в понедельник.В отношении водителя возбуждено административное производство по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб". Материалы дела направлены в специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана.

https://ria.ru/20201125/avtomobil-1586232124.html

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нур-султан

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нур-султан, казахстан, в мире