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Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Казахстане
Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Казахстане
Водитель легкового автомобиля в условиях гололеда врезался в шлагбаум посольства России в столице Казахстана, пострадавших в результате происшествия нет,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:59
2020-12-14T16:59
россия
нур-султан
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 14 дек - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля в условиях гололеда врезался в шлагбаум посольства России в столице Казахстана, пострадавших в результате происшествия нет, сообщила пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.По данным полиции, ДТП произошло в понедельник.В отношении водителя возбуждено административное производство по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб". Материалы дела направлены в специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана.
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россия, нур-султан, казахстан, в мире

Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Казахстане

16:59 14.12.2020
 
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Блокпост на въезде в Алма-Ату - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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АЛМА-АТА, 14 дек - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля в условиях гололеда врезался в шлагбаум посольства России в столице Казахстана, пострадавших в результате происшествия нет, сообщила пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.
По данным полиции, ДТП произошло в понедельник.

"Двадцатидвухлетний водитель автомашины "Лада Ларгус", следуя по улице Ташенова в сторону улицы Бараева, в условиях гололеда не справился с рулевым управлением, и автомашину занесло вправо. В результате дорожного происшествия автомобиль совершил наезд и погнул шлагбаум посольства России. Пострадавших нет", - говорится в пресс-релизе полиции.

В отношении водителя возбуждено административное производство по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб". Материалы дела направлены в специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана.
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