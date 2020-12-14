Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Казахстане
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АЛМА-АТА, 14 дек - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля в условиях гололеда врезался в шлагбаум посольства России в столице Казахстана, пострадавших в результате происшествия нет, сообщила пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.
По данным полиции, ДТП произошло в понедельник.
"Двадцатидвухлетний водитель автомашины "Лада Ларгус", следуя по улице Ташенова в сторону улицы Бараева, в условиях гололеда не справился с рулевым управлением, и автомашину занесло вправо. В результате дорожного происшествия автомобиль совершил наезд и погнул шлагбаум посольства России. Пострадавших нет", - говорится в пресс-релизе полиции.
В отношении водителя возбуждено административное производство по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб". Материалы дела направлены в специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана.
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