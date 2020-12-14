https://ria.ru/20201214/aviaperelety-1589139097.html
Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего летали в этом году
Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего летали в этом году
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий подвел итоги 2020 года и рассказал о самых популярных авианаправлениях по России, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:20
2020-12-14T17:20
2020-12-14T17:20
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий подвел итоги 2020 года и рассказал о самых популярных авианаправлениях по России, сообщает Туту.ру. Наиболее востребованы, по данным аналитиков, в 2020 году были перелеты по теплым направлениям: Симферополь, Сочи, Краснодар, Анапа, Минеральные Воды. Также в рейтинг популярных городов вошли Санкт-Петербург, Калининград, Махачкала, Ростов-на-Дону, Уфа, Новосибирск, Казань, Челябинск, Мурманск и Саратов. Во второй десятке среди новинок можно выделить направление Москва — Геленджик, доля которого выросла почти вдвое. Также в прошлом году не были представлены в двадцадке, а теперь вошли в нее рейсы из Москвы в Мурманск и Саратов, а выпали — полеты из столицы в Тюмень, Самару и Волгоград.Средний чек за перелет по России в 2020 году составил, по предварительным данным, 6 692 рубля за билет в одну сторону, это на 15 процентов меньше, чем год назад. Наибольшее сокращение аналитики фиксируют на направлениях Москва — Екатеринбург (-33 процента), Москва — Новосибирск (-33 процента), Москва — Челябинск (-27 процента) и Москва — Мурманск (-26 процентов). Самые низкие средние чеки при покупке авиабилетов по России, были осенью: в октябре он составил 5 773 рубля, в ноябре — 5 586 рублей. При этом в декабре поднялся лишь до 5 798 рублей. "На дальнейшую динамику цен будет влиять ситуация с пандемией и действия стран — будут ли открываться границы, насколько активно будет восстанавливаться авиасообщение, или, напротив, будут вводиться новые ограничения", — говорит Ольга Епихина, руководитель направления "Авиабилеты". По ее словам, исходя из текущей ситуации, скорее всего, до конца года средние цены на авиабилеты по России расти не будут. Ценовая политика может быть пересмотрена авиакомпаниями в 2021 году, но это тоже будет зависеть от многих условий. В частности, если ряд из них обанкротятся и предложение перестанет превышать спрос, то билеты начнут дорожать.
https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html
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туризм, перелеты, туристы, авиабилеты, новости - туризм, краснодар, волгоград, анапа
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий подвел итоги 2020 года и рассказал о самых популярных авианаправлениях по России, сообщает Туту.ру.
Наиболее востребованы, по данным аналитиков, в 2020 году были перелеты по теплым направлениям: Симферополь, Сочи, Краснодар, Анапа, Минеральные Воды. Также в рейтинг популярных городов вошли Санкт-Петербург, Калининград, Махачкала, Ростов-на-Дону, Уфа, Новосибирск, Казань, Челябинск, Мурманск и Саратов.
Во второй десятке среди новинок можно выделить направление Москва — Геленджик, доля которого выросла почти вдвое. Также в прошлом году не были представлены в двадцадке, а теперь вошли в нее рейсы из Москвы в Мурманск и Саратов, а выпали — полеты из столицы в Тюмень, Самару и Волгоград.
Средний чек за перелет по России в 2020 году составил, по предварительным данным, 6 692 рубля за билет в одну сторону, это на 15 процентов меньше, чем год назад. Наибольшее сокращение аналитики фиксируют на направлениях Москва — Екатеринбург (-33 процента), Москва — Новосибирск (-33 процента), Москва — Челябинск (-27 процента) и Москва — Мурманск (-26 процентов).
Самые низкие средние чеки при покупке авиабилетов по России, были осенью: в октябре он составил 5 773 рубля, в ноябре — 5 586 рублей. При этом в декабре поднялся лишь до 5 798 рублей.
"На дальнейшую динамику цен будет влиять ситуация с пандемией и действия стран — будут ли открываться границы, насколько активно будет восстанавливаться авиасообщение, или, напротив, будут вводиться новые ограничения", — говорит Ольга Епихина, руководитель направления "Авиабилеты".
По ее словам, исходя из текущей ситуации, скорее всего, до конца года средние цены на авиабилеты по России расти не будут. Ценовая политика может быть пересмотрена авиакомпаниями в 2021 году, но это тоже будет зависеть от многих условий. В частности, если ряд из них обанкротятся и предложение перестанет превышать спрос, то билеты начнут дорожать.