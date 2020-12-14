https://ria.ru/20201214/artem-1589052557.html

В Приморье восстановили электроснабжение в районе Артема

В Приморье восстановили электроснабжение в районе Артема

Энергетики восстановили электроснабжение в районе Артема Приморского края, жители которого с субботы находились без света, сообщает администрация городского... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T07:38

2020-12-14T07:38

2020-12-14T07:38

последствия непогоды в приморье

юрий трутнев

русский (остров)

владивосток

артем

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585856448_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_10fc1c047717288f706588ffbff553ab.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в районе Артема Приморского края, жители которого с субботы находились без света, сообщает администрация городского округа.Аварийное отключение произошло в субботу, после ремонтных работ и возобновления подачи электроснабжения отключение у части потребителей произошло повторно. По состоянию на утро 14 декабря порядка 120 домов частного сектора оставались без света. Сети, где произошли аварии, принадлежат "Оборонэнерго".В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, вводили режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды, на острове Русском оказались повреждены многие километры сетей "Оборонэнерго". Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что ряд владельцев электросетей, прежде всего "Оборонэнерого", оказались не в состоянии своевременно среагировать на возникшие угрозы и риски. Он подчеркивал, что сетевое хозяйство находится в запущенном состоянии.Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС сохраняется во Владивостоке и Артеме.

https://ria.ru/20201210/primore-1588558608.html

русский (остров)

владивосток

артем

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, юрий трутнев, русский (остров), владивосток, артем, происшествия