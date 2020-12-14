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В Приморье восстановили электроснабжение в районе Артема
В Приморье восстановили электроснабжение в районе Артема
Энергетики восстановили электроснабжение в районе Артема Приморского края, жители которого с субботы находились без света, сообщает администрация городского... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T07:38
2020-12-14T07:38
последствия непогоды в приморье
юрий трутнев
русский (остров)
владивосток
артем
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в районе Артема Приморского края, жители которого с субботы находились без света, сообщает администрация городского округа.Аварийное отключение произошло в субботу, после ремонтных работ и возобновления подачи электроснабжения отключение у части потребителей произошло повторно. По состоянию на утро 14 декабря порядка 120 домов частного сектора оставались без света. Сети, где произошли аварии, принадлежат "Оборонэнерго".В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, вводили режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды, на острове Русском оказались повреждены многие километры сетей "Оборонэнерго". Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что ряд владельцев электросетей, прежде всего "Оборонэнерого", оказались не в состоянии своевременно среагировать на возникшие угрозы и риски. Он подчеркивал, что сетевое хозяйство находится в запущенном состоянии.Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС сохраняется во Владивостоке и Артеме.
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последствия непогоды в приморье, юрий трутнев, русский (остров), владивосток, артем, происшествия

В Приморье восстановили электроснабжение в районе Артема

07:38 14.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкПоследствия снежного циклона в Приморье
Последствия снежного циклона в Приморье - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в районе Артема Приморского края, жители которого с субботы находились без света, сообщает администрация городского округа.
Аварийное отключение произошло в субботу, после ремонтных работ и возобновления подачи электроснабжения отключение у части потребителей произошло повторно. По состоянию на утро 14 декабря порядка 120 домов частного сектора оставались без света. Сети, где произошли аварии, принадлежат "Оборонэнерго".
"В микрорайоне "Двойка" восстановлено электроснабжение. Подача электроэнергии бытовым потребителям возобновлена. На данный момент представители территориального управления "Угловое" производят контрольные поадресные мероприятия для точечной отработки вопросов", - говорится в сообщении.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, вводили режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды, на острове Русском оказались повреждены многие километры сетей "Оборонэнерго". Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что ряд владельцев электросетей, прежде всего "Оборонэнерого", оказались не в состоянии своевременно среагировать на возникшие угрозы и риски. Он подчеркивал, что сетевое хозяйство находится в запущенном состоянии.
Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС сохраняется во Владивостоке и Артеме.
Наледь на громкоговорителях системы оповещения на мосту на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 11:23
В Приморье отменили режим ЧС, введенный после ледяного циклона
 
Последствия непогоды в ПриморьеЮрий ТрутневРусский (остров)ВладивостокАртемПроисшествия
 
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