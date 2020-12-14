https://ria.ru/20201214/arest-1589180474.html

В Волгограде арестовали подозреваемого в убийствах 25-летней давности

В Волгограде арестовали подозреваемого в убийствах 25-летней давности

Суд избрал меру пресечения в виде ареста для мужчины, которого подозревают в совершении двойного убийства почти 25 лет назад в Волгограде, сообщает в... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:28

2020-12-14T17:28

2020-12-14T17:28

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волгоград

московская область (подмосковье)

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 14 дек - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде ареста для мужчины, которого подозревают в совершении двойного убийства почти 25 лет назад в Волгограде, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.По информации ведомства, в феврале 1996 года в Волгограде в своей квартире были обнаружены убитыми 60-летняя женщина и ее 30-летняя дочь. Первая скончалась от многочисленных ножевых ранний, а второй выстрелили в голову. Отмечается, что тогда следователям не удалось найти убийц, установить подозреваемого получилось только в этом году.Следователи выяснили, что, согласно материалам дела, накануне гибели молодая женщина продала квартиру и отдала деньги на хранение своей матери и, скорее всего, преступник знал о об этом. Также сотрудники СК узнали, что погибшую видели в компании приятеля, который после ее смерти куда-то исчез.По информации СК, мужчина был на днях задержан в Московской области, его отпечатки пальцев совпали с отпечатками, которые были найдены на месте преступления почти 25 лет назад.Отмечается, что мужчина частично признал свою вину.

https://ria.ru/20201214/telo-1589147306.html

волгоград

московская область (подмосковье)

волгоградская область

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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, московская область (подмосковье), волгоградская область, происшествия