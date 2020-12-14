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В Волгограде арестовали подозреваемого в убийствах 25-летней давности
В Волгограде арестовали подозреваемого в убийствах 25-летней давности
Суд избрал меру пресечения в виде ареста для мужчины, которого подозревают в совершении двойного убийства почти 25 лет назад в Волгограде, сообщает в... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:28
2020-12-14T17:28
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
московская область (подмосковье)
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 14 дек - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде ареста для мужчины, которого подозревают в совершении двойного убийства почти 25 лет назад в Волгограде, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.По информации ведомства, в феврале 1996 года в Волгограде в своей квартире были обнаружены убитыми 60-летняя женщина и ее 30-летняя дочь. Первая скончалась от многочисленных ножевых ранний, а второй выстрелили в голову. Отмечается, что тогда следователям не удалось найти убийц, установить подозреваемого получилось только в этом году.Следователи выяснили, что, согласно материалам дела, накануне гибели молодая женщина продала квартиру и отдала деньги на хранение своей матери и, скорее всего, преступник знал о об этом. Также сотрудники СК узнали, что погибшую видели в компании приятеля, который после ее смерти куда-то исчез.По информации СК, мужчина был на днях задержан в Московской области, его отпечатки пальцев совпали с отпечатками, которые были найдены на месте преступления почти 25 лет назад.Отмечается, что мужчина частично признал свою вину.
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московская область (подмосковье)
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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, московская область (подмосковье), волгоградская область, происшествия

В Волгограде арестовали подозреваемого в убийствах 25-летней давности

17:28 14.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОЛГОГРАД, 14 дек - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде ареста для мужчины, которого подозревают в совершении двойного убийства почти 25 лет назад в Волгограде, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.
По информации ведомства, в феврале 1996 года в Волгограде в своей квартире были обнаружены убитыми 60-летняя женщина и ее 30-летняя дочь. Первая скончалась от многочисленных ножевых ранний, а второй выстрелили в голову. Отмечается, что тогда следователям не удалось найти убийц, установить подозреваемого получилось только в этом году.
Следователи выяснили, что, согласно материалам дела, накануне гибели молодая женщина продала квартиру и отдала деньги на хранение своей матери и, скорее всего, преступник знал о об этом. Также сотрудники СК узнали, что погибшую видели в компании приятеля, который после ее смерти куда-то исчез.
По информации СК, мужчина был на днях задержан в Московской области, его отпечатки пальцев совпали с отпечатками, которые были найдены на месте преступления почти 25 лет назад.
Место обнаружения тело подозреваемого в двойном убийстве в Армавире - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
Вчера, 16:01
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"Сегодня Центральным районным судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что мужчина частично признал свою вину.
 
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